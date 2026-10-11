Una batería amplia de 16 piezas con revestimiento premium cubre todas las preparaciones básicas de una cocina familiar mexicana, desde ollas pequeñas para salsas hasta sartenes de diferentes diámetros para múltiples recetas simultáneas. La batería Tramontina Linz de 16 piezas Starflon Max en color marrón agrupa dentro del catálogo oficial Tramontina Store México cuerpo de aluminio con revestimiento interno y externo antiadherente Starflon Max premium, formato familiar completo y acabado estético diferencial en tonalidad marrón.

Esta batería figura actualmente con un precio de $1,359 pesos frente al valor tradicional de $1,699 pesos del catálogo oficial del fabricante, situación que representa un ahorro directo de $340 pesos. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $113.26 pesos cada uno.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características destacadas de la batería Tramontina Linz 16 piezas Starflon Max

Dentro del segmento premium de baterías familiares, destacan tres características diferenciales específicas de este juego: la cobertura antiadherente Starflon Max tanto interna como externa, el formato familiar completo de 16 piezas coordinadas y el color marrón característico que diferencia estéticamente este modelo de los acabados convencionales negros del segmento accesible mexicano.

Batería de Cocina Tramontina Linz en tienda oficial (Tramontina)

El revestimiento Starflon Max premium representa la tecnología antiadherente propia de Tramontina sin PFOA (ácido perfluorooctanoico tóxico no utilizado por la marca), con componentes a base de agua no tóxicos para la salud familiar durante los años de uso cotidiano. La aplicación simultánea del recubrimiento tanto en el interior como en el exterior del utensilio amplifica considerablemente la protección contra adherencia de alimentos durante la cocción y simplifica significativamente la limpieza posterior tanto de restos internos como de salpicaduras externas del uso cotidiano familiar.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Linz

línea Código producto oficial 27899560

Total 16 piezas completas formato familiar

completas formato familiar Material aluminio alta conductividad

alta conductividad Revestimiento Starflon Max interno y externo

interno y externo Color marrón diferencial característico

diferencial característico Sin PFOA (ácido perfluorooctanoico tóxico)

(ácido perfluorooctanoico tóxico) Componentes base agua no tóxicos

no tóxicos Dimensiones 26.50 × 52.00 × 24.00 cm

Peso 3.18 kg del empaque

Garantía oficial Tramontina México

Respecto a la cobertura comercial de esta batería, Tramontina México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente Starflon Max interno y externo y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. La compra se realiza directamente a través de Tramontina Store México (tramontina.com.mx), tienda oficial del fabricante que ofrece envío gratis en pedidos desde $499 pesos y atención directa al cliente.

Para preservar considerablemente la vida útil del recubrimiento Starflon Max durante los años de uso familiar cotidiano, conviene cocinar a fuego bajo y utilizar utensilios de nylon, silicón o madera para remover alimentos sin rayar la superficie, condición alineada con las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en su sitio corporativo mexicano sobre uso correcto de utensilios con antiadherente. Adicionalmente, la tienda oficial ofrece un cupón de bienvenida con 10 por ciento de descuento adicional para nuevos usuarios registrados mediante el código TRAMONTINAMX aplicable durante la primera compra en el sitio oficial del fabricante brasileño.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.