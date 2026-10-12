Costco remata con $300 pesos de descuento juego de 3 sartenes Tramontina de acero inoxidable triple capa con antiadherente cerámico: la oferta termina el 18 de octubre

Un juego de tres sartenes acero inoxidable con interior cerámico libre de PFAS y PFOA responde directamente a las preocupaciones actuales sobre seguridad alimentaria durante la cocción cotidiana familiar. El juego Tramontina de 3 sartenes acero inoxidable triple capa cerámico se encuentra dentro del catálogo Costco México tres diferenciales técnicos premium: construcción triple capa con núcleo de aluminio para distribución del calor uniforme, interior cerámico antiadherente libre de ácido perfluorooctanoico y exterior de acero inoxidable pulido a espejo con la trayectoria consolidada de la marca brasileña con más de un siglo desde 1911.

Este juego figura actualmente con un precio de $999 pesos frente al valor tradicional de $1,299 pesos del catálogo Costco, situación que representa un ahorro directo de $300 pesos menos durante la vigencia promocional específica. La promoción tiene validez del 21 de septiembre al 18 de octubre de 2026 limitado hasta agotar existencias dentro del catálogo oficial Costco México con envío sin costo adicional incluido en el precio promocional vigente.

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Características destacadas del juego Tramontina acero inoxidable triple capa cerámico

Dentro del segmento premium de utensilios de cocina del mercado mexicano, destacan tres características técnicas diferenciales específicas de este juego: la construcción triple capa con núcleo de aluminio, el interior cerámico antiadherente libre de PFAS y PFOA y la compatibilidad con cocina de inducción.

Juego de 3 sartenes Tramontina en Costco (Costco)

El interior cerámico antiadherente libre de PFAS y PFOA representa un diferencial de seguridad alimentaria premium reconocido ampliamente en el segmento internacional, dado que elimina los compuestos tóxicos tradicionalmente asociados con los recubrimientos antiadherentes convencionales durante los años de uso cotidiano familiar. Por su parte, la compatibilidad con cocina de inducción permite utilizar el juego directamente en estufas modernas con tecnología electromagnética.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina segmento premium internacional

segmento premium internacional Código producto Costco #1901820

Total 3 sartenes completos

completos Sartén de 20.5 cm

Sartén de 26.1 cm

Sartén de 30.7 cm

Construcción triple capa con núcleo aluminio

con núcleo aluminio Interior cerámico antiadherente

Exterior acero inoxidable pulido a espejo

Asas remachadas de acero inoxidable

Libres de PFAS y PFOA

Aptas para estufa y horno

Compatibles con cocina de inducción

Aptas para lavavajillas

Garantía oficial Tramontina México

Respecto a la cobertura comercial del juego, Tramontina México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en los sartenes, construcción triple capa, interior cerámico antiadherente, exterior de acero inoxidable, asas remachadas y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica.

Para la compra se requiere membresía Costco vigente según la política comercial habitual del retailer. Para preservar considerablemente la vida útil del interior cerámico durante los años de uso familiar cotidiano, conviene cocinar a fuego bajo y utilizar utensilios de nylon, silicón o madera para remover alimentos sin rayar la superficie, condición alineada con las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en su sitio corporativo mexicano sobre uso correcto de utensilios con antiadherente para prolongar la duración del material.

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