Costco remata pantalla Samsung de 43 pulgadas 4K con $2,500 de descuento disponible hasta el 11 de octubre

Samsung Pantalla 43 pulgadas UHD 4K en Costco (Costco)

Disfrutar partidos de fútbol de la Liga MX durante los fines de semana con calidad de imagen premium, maratonear series completas en plataformas de streaming después del trabajo o reunir a la familia los domingos para ver películas en resolución 4K requiere contar con una pantalla Smart TV con escalado inteligente y audio envolvente integrado. La pantalla Samsung de 43 pulgadas UHD 4K Smart TV está disponible dentro del catálogo Costco México con tecnología Vision AI Companion diferencial, Dynamic Sound Pack con innovaciones de audio Samsung.

Esta pantalla se cotiza actualmente en $5,999 pesos frente al precio original de catálogo de $8,499 pesos, con un ahorro directo de $2,500 pesos menos que su valor tradicional. La promoción tiene vigencia del 7 al 11 de octubre de 2026 limitado hasta agotar existencias dentro del catálogo oficial Costco México con envío sin costo incluido en el precio promocional vigente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Funciones principales de la pantalla Samsung 43 pulgadas UHD 4K en oferta en Costco

La característica más destacada de esta pantalla es la combinación del Escalado 4K inteligente junto con el Dynamic Sound Pack y la tecnología Vision AI Companion premium con ventajas diferenciales frente a las pantallas convencionales del segmento accesible que suelen limitarse a resolución 4K básica sin funcionalidades de inteligencia artificial integradas. El Escalado 4K representa una tecnología Samsung específica que mejora directamente la resolución, nitidez y detalle del contenido durante la reproducción.

El Dynamic Sound Pack integra las principales innovaciones de audio desarrolladas por Samsung para ofrecer una experiencia envolvente y equilibrada durante la reproducción de contenido multimedia familiar. La tecnología Vision AI Companion representa la funcionalidad más diferencial premium del modelo, dado que permite preguntar directamente sobre cualquier escena en tiempo real desde el control remoto para identificar actores, conocer detalles de la historia o descubrir contenido relacionado sin necesidad de salir de la serie o partido en reproducción.

Entre sus características destacan:

Marca Samsung modelo UN43U8500HFXZX

modelo Tamaño pantalla 43 pulgadas familiar

familiar Resolución UHD 4K premium

premium Escalado 4K inteligente Samsung

inteligente Samsung Dynamic Sound Pack audio envolvente

audio envolvente Vision AI Companion funcionalidad AI premium

funcionalidad AI premium Identificación de actores y detalles historia en tiempo real

en tiempo real Acceso a funciones AI integradas

integradas Respuestas visuales en pantalla mediante control remoto

mediante control remoto Envío incluido en el precio promocional

Garantía oficial Samsung México

La pantalla cuenta con garantía oficial Samsung México cubriendo defectos de fabricación en el panel UHD 4K, sistema electrónico interno, Dynamic Sound Pack, Vision AI Companion y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante surcoreano para esta línea específica. La compra se realiza directamente a través del catálogo oficial Costco México (costco.com.mx), condición que amplifica considerablemente la protección al consumidor dado que Costco figura como retailer autorizado Samsung para el mercado mexicano con red nacional de sucursales físicas disponibles para gestión de garantías específicas.

La promoción vigente del 7 al 11 de octubre de 2026 queda limitada hasta agotar existencias. La compra requiere membresía Costco vigente según la política comercial habitual del retailer. Samsung México cuenta adicionalmente con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades mexicanas donde se puede consultar información actualizada sobre funcionalidades Vision AI Companion y actualizaciones específicas del modelo adquirido durante los años de vida útil del equipo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.