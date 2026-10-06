Walmart rebaja $440 pesos el juego de 3 sartenes Tramontina con revestimiento antiadherente Starflon Max

Preparar huevos para el desayuno en el sartén chico, sellar filetes de pollo al mediodía en el sartén mediano y saltear verduras amplias para la cena familiar durante la semana requiere disponer de tres sartenes complementarios de diferentes diámetros que cubran las preparaciones cotidianas específicas. El juego de 3 sartenes Tramontina Rivoli en color negro está en oferta en Walmart por $1,763 pesos, con cuerpo de aluminio y recubrimiento antiadherente Starflon Max premium.

Este juego tiene un precio original de $2,204 pesos, con un ahorro directo de $440 pesos menos que su valor tradicional dentro del catálogo Walmart México, junto a la posibilidad de pagar en 18 mensualidades fijas de $171.45.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características del juego Tramontina Rivoli 3 sartenes en Walmart

La característica más destacada de este juego es la combinación del cuerpo de aluminio con el recubrimiento antiadherente Starflon Max premium y los tres diámetros complementarios en color negro. El cuerpo de aluminio garantiza alta conductividad térmica para calentamiento rápido y uniforme durante las preparaciones cotidianas, característica diferencial importante para preparar filetes, tortillas o panqueques que requieren temperatura homogénea en toda la superficie de cocción.

Juego de Sartenes Tramontina Rivoli en Walmart (Walmart)

El recubrimiento antiadherente Starflon Max representa la tecnología antiadherente premium propia de Tramontina sin PFOA (ácido perfluorooctanoico tóxico no utilizado por la marca), con componentes a base de agua no tóxicos para la salud familiar durante los años de uso cotidiano. Los tres diámetros complementarios permiten cubrir las preparaciones cotidianas específicas sin desperdiciar aceite ni energía utilizando sartenes de tamaño incorrecto para la cantidad real de alimentos preparados.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Rivoli

línea Total 3 sartenes de diferentes tamaños

de diferentes tamaños Color negro premium

premium Cuerpo de aluminio alta conductividad

alta conductividad Recubrimiento Starflon Max antiadherente premium

antiadherente premium Tecnología antiadherente propia Tramontina

Sin PFOA (ácido perfluorooctanoico tóxico)

(ácido perfluorooctanoico tóxico) Componentes base agua no tóxicos

no tóxicos Ideal para huevos, filetes y verduras salteadas

Garantía oficial Tramontina México

El juego cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en los sartenes de aluminio, recubrimiento antiadherente Starflon Max, mangos y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del juego completo. Se recomienda evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar el recubrimiento antiadherente y lavar a mano con agua tibia y jabón suave después de dejar enfriar completamente los sartenes, condición que preserva considerablemente la vida útil del recubrimiento Starflon Max según la recomendación oficial publicada por Tramontina en su sitio corporativo mexicano sobre limpieza correcta de antiadherentes para no reducir la vida útil del material.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.