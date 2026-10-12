Liverpool rebaja en $9,000 pesos la aspiradora robot Samsung Jet Bot con tanque XXL de 4 litros y sensores

Una aspiradora robot con tanque de 4 litros resuelve directamente el principal inconveniente operativo del segmento robótico tradicional: el vaciado frecuente del depósito que suele interrumpir la limpieza programada en hogares amplios o con mascotas. La aspiradora robot Samsung Jet Bot VR7MD96514G/AX agrupa dentro del catálogo Liverpool un formato de tanque XXL diferencial, sensores integrados para navegación inteligente, color blanco característico y presencia consolidada del fabricante surcoreano con trayectoria internacional en electrodomésticos premium del segmento robótico moderno.

Esta aspiradora figura actualmente con un precio de $20,999 pesos frente al valor tradicional de $29,999 pesos del catálogo Liverpool, situación que representa un ahorro directo de $8,999 pesos menos durante la vigencia promocional actual. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 9 mensualidades con pagos de $2,499.92 pesos cada uno como opción alternativa de financiamiento disponible.

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Características destacadas de la aspiradora Samsung Jet Bot en oferta en Liverpool

Dentro del segmento premium de aspiradoras robot domésticas, destaca una característica diferencial crítica de este modelo Samsung: el tanque de 4 litros que amplifica considerablemente la autonomía operativa frente a los tanques convencionales de 0.5 a 0.7 litros del segmento robótico accesible.

Aspiradora robot Samsung en Liverpool (Liverpool)

El modelo integra sensores de navegación inteligente que mapean el espacio del hogar para evitar obstáculos y optimizar la trayectoria de limpieza durante las sesiones programadas. La marca Samsung aporta la trayectoria internacional consolidada en electrodomésticos premium que respalda la calidad del segmento robótico moderno vs las marcas no reconocidas del segmento accesible.

Entre sus características destacan:

Marca Samsung modelo VR7MD96514G/AX

modelo Línea Jet Bot aspiradoras robot

aspiradoras robot Capacidad tanque 4 litros XXL diferencial

XXL diferencial Color blanco premium

premium Sensores de navegación inteligente

Mapeo del espacio del hogar

Autonomía operativa amplia vs tanques convencionales

Envío gratis a todo el país

a todo el país Compatible con Click & Collect en tienda

en tienda Ideal para casas amplias y hogares con mascotas

Trayectoria Samsung consolidada internacional

Garantía oficial Samsung México

Respecto a la cobertura comercial del equipo, Samsung México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en el motor del robot, sistema de sensores, tanque de 4 litros, batería recargable y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante surcoreano para esta línea específica. Liverpool ofrece adicionalmente las opciones de garantía extendida por 2 años con costo de $4,199.86 pesos o por 3 años con costo de $5,699.81 pesos como protección complementaria opcional para cobertura ampliada ante descargas eléctricas y reparaciones hasta máximo 20 días.

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