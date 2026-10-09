Laura Ruiz, experta en interiorismo, sobre cómo decorar la casa: “El blanco amarillea, el verde intenso cansa y lo curvo parece moderno hasta que deja de serlo”

Hay algunas tendencias en decoración que a simple vista lucen bien y hacen que una casa parezca sacada de revista: un sofá blanco, un verde intenso o una pieza curva. Pero, aunque luzcan perfectas en redes, algunas de estas modas envejecen mal.

Así lo considera la interiorista española Laura Ruiz en una nota de Arquitectura y Diseño. Su argumento es que no todo lo que hoy arrasa en redes está pensado para durar: “En 2026 te parecerá precioso, pero en 2029 te vas a arrepentir”.

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¿Qué colores y muebles en tendencia en 2026 envejecerán mal, según Laura Ruiz?

Para la interiorista, los sofás blancos y los muebles de colores muy potentes son un buen ejemplo de elementos y colores de decoración que envejecerán mal. “Son espectaculares en Pinterest, ¿pero sabes qué tienen en común todos? Que no están pensados para vivir en ellos”, señala. Lo que funciona en una foto, explica, no siempre resiste al uso cotidiano real, las manchas y el desgaste natural provocado por el paso del tiempo.

Lo mismo vale para los tonos demasiado claros o demasiado estridentes. “Todos hemos visto salones preciosos el primer año, y completamente agotados el tercero: el blanco amarillea, el verde intenso cansa y lo curvo parece moderno hasta que deja de serlo”, afirma. Para la experta, el problema va más allá de lo estético: con los años, lo que lucía impecable deja a la vista el desgaste o termina siendo agotador a la vista.

Los listones de madera son otro recurso que, según Ruiz, envejecerá mal, sobre todo en viviendas pequeñas. “Los listones nacieron para espacios amplios con respiración, con intención arquitectónica, pero en un piso estándar se convierten en bricolaje de domingo”, dice.

Además, la grifería en negro, que hace un tiempo era una de las más elegidas, también puede generar arrepentimiento con los años. “El tiempo no perdona, el metal se raya, se desgasta y pierde el acabado”, apunta Ruiz.

¿Cómo prevenir que la decoración de tu casa envejezca mal?

Ruiz propone frenar antes de comprar por impulso y preguntarse si algo va a seguir sirviendo dentro de varios años, no solo si deslumbra hoy.

La interiorista española invita a evaluar con criterio las compras y evitar confundir moda con identidad: “Tu casa no debería parecer el catálogo de 2026, debería seguir teniendo sentido en 2030”.

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