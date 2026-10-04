Emma Guillén, arquitecta: “Lo primero que deberías ver al abrir la puerta es un punto que te genere bienestar, pero nunca el respaldo de un sofá ni una televisión”

Al llegar a casa, lo primero que encuentras al cruzar la puerta influye más de lo que imaginas en cómo percibes el resto del espacio. Así lo plantea Emma Guillén, arquitecta española que trabaja en Galicia y La Rioja y que comparte consejos de distribución en su cuenta de Instagram @rusem.ma. Su recomendación como truco para el hogar es directa: “Lo primero que deberías ver al abrir la puerta es un punto que te genere bienestar, pero nunca el respaldo de un sofá ni una televisión”.

Para la especialista, ese punto puede ser una consola con una lámpara de luz cálida, un cuadro, una ventana o incluso una planta. Sin embargo, cuando el sofá queda de espaldas a quien entra, la sala se percibe cerrada y desordenada desde el primer paso. En su sitio web lo resume así: “Desde la puerta, deberíamos tener una sensación de apertura y dirección clara, no de choque con un obstáculo”.

En tanto, corregir este error no implica remodelar ni comprar muebles nuevos. De acuerdo con Guillén, basta con cambiar de lugar las piezas que ya tienes para que la sala gane amplitud, luz y orden.

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¿Dónde colocar el sofá en la sala, según Emma Guillén?

La arquitecta propone orientar el sofá hacia la ventana principal, para que reciba luz natural y tenga una vista despejada. Con ese giro, la zona de entrada queda libre y el paso desde la puerta se vuelve más cómodo.

Sala de estar. Expertos recomiendan generar un espacio con comodida. (Gemini)

De esta manera, algunas claves para reorganizar la sala son poner el sofá orientado a la luz. Esto quiere decir liberar el ventanal permite crear un eje visual limpio entre la entrada de luz y la zona de estar.

Por otro lado, la experta propone a la mesa como bienvenida. En lugar del sofá, Guillén sugiere colocar una mesa de comedor o auxiliar cerca del acceso, que funcione como distribuidor natural del espacio, por lo que este tip puede ser un consejo útil para tu hogar.

Otro punto a tener en cuenta es generar una circulación despejada, por lo que debes poder moverte desde la puerta hacia cualquier punto de la sala sin rodear muebles.

En cuanto a la televisión, cuando el sofá ocupa la pared correcta, la pantalla deja de quedar en muros secundarios o mal orientada.

¿Cómo saber si tu sala está mal distribuida?

La arquitecta comparte una serie de preguntas para detectar si la distribución necesita ajustes. Si respondes “sí” a más de dos, conviene reorganizar

¿El sofá está justo enfrente de la puerta de la sala ¿Pasas por delante de la televisión para llegar a otra habitación? ¿Tienes que rodear el sofá para desplazarte? ¿El sofá está de espaldas a la ventana o bloquea la luz natural? ¿La sala parece más pequeña de lo que realmente es?

Antes de mover cualquier mueble, entra a tu sala desde la puerta y fíjate qué ves primero: ese recorrido te dirá por dónde empezar.

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