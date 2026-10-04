Liverpool rebaja el iPhone Air de 6.5 pulgadas: así queda su precio

Si estás buscando un iPhone de última generación con pantalla de buen tamaño, además de un diseño ultradelgado, esta oferta de Liverpool te puede resultar especialmente atractiva. La tienda departamental muestra el iPhone Air con pantalla Super Retina XDR de 6.5 pulgadas con un precio promocional que parte de $25,998.65 pesos, frente a un precio de referencia de hasta $27,367 pesos, de acuerdo con la ficha proporcionada.

Esta promoción corresponde a un iPhone Air desbloqueado, identificado con el código de producto 1186186230. Cabe señalar que como normalmente ocurre con este tipo de ofertas, el precio y la disponibilidad pueden cambiar.

Oferta de Liverpool: ¿Qué tiene el iPhone Air de 6.5 pulgadas?

Este teléfono inteligente incorpora una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.5 pulgadas, tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, además de la Dynamic Island. Apple confirma además que el teléfono utiliza el poderoso chip A19 Pro, diseñado para ofrecer alto rendimiento y eficiencia energética.

Respecto de la fotografía, este celular de Apple cuenta con una cámara Fusion de 48 megapíxeles y una cámara frontal Center Stage de 18 MP. También es compatible con Apple Intelligence y utiliza iOS 26.

Liverpool rebaja iPhone Air Liverpool pone en oferta el iPhone Air: pantalla de 6.5 pulgadas y cámara de 48 MP por menos de $26 mil (Liverpool)

¿Vale la pena aprovechar la oferta del iPhone Air en Liverpool?

Uno de los principales atractivos del iPhone Air es su diseño; Apple señala que tiene apenas 5.64 milímetros de grosor y pesa 165 gramos, además de incorporar un marco de titanio.

El modelo utiliza eSIM, es desbloqueado y no incluye cargador, según la ficha comercial proporcionada. Con un precio cercano a los $26 mil pesos, la promoción puede interesar a quienes buscan el nuevo iPhone Air sin pagar más por él; ¿comprarías el iPhone Air a este precio o esperarías una rebaja mayor?