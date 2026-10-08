Lisa Eldred Steinkopf, experta en plantas de interior, sobre las aglaonemas: “Cuando florecen les corto las flores, porque si no consume mucha energía y empieza a producir flores poco atractivas”

Lisa Eldred Steinkopf, experta estadounidense en plantas de interior y creadora del blog The Houseplant Guru, contó en un video de Instagram que, cuando sus aglaonemas florecen, les corta las flores. ¿Su razón? Esta planta vale por sus hojas, y florecer le demanda mucha energía.

En una entrada de su blog de 2020, sin embargo, aclara que quien disfrute las flores puede dejarlas.

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¿Por qué la experta en plantas de interior Lisa Eldred Steinkopf corta las flores de sus aglaonemas?

“Cuando florecen, les corto las flores. Esta planta se cultiva por su hermoso follaje y florecer requiere mucha energía”, explica Steinkopf en el video. Esa energía, agrega, se le quita a la producción de más hojas lindas para gastarla en flores que a ella no le parecen atractivas.

En su blog suma otro argumento: tras la floración, la planta produce semillas, y eso le exige todavía más energía. Para cortarlas, subraya, usa tijeras de jardinería.

¿Cómo distinguir una flor de una hoja nueva en la aglaonema?

Según Steinkopf, un brote floral de aglaonema puede confundirse al principio con una hoja nueva, pero la forma en que se abre quita las dudas, y además es bastante más grueso.

La aglaonema pertenece a las aráceas, una familia que reúne también a filodendros y monsteras, entre otras. Lo que comparten es la flor: un espádice, que suele venir envuelto por una espata verde o de otro color.

¿Conviene cortar las flores de la aglaonema o dejarlas?

Para Steinkopf, depende de lo que se busque. Ella prioriza el follaje de la planta y las poda, pero aclara que quien disfrute las flores puede mantenerlas: “Déjalas o córtalas, tú decides”, escribe en su blog.

Y si la planta florece, añade, es señal de que recibe buena luz y está a gusto donde está, aunque florecer le demande energía.

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