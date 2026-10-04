Prender una varita de incienso junto a tu ventana: para qué sirve y qué significa si el humo se mueve

Si crees que tienes una fuga de aire en casa, entonces mejor revisarlo a tiempo para evitar gastos innecesarios en energía y para mantener el espacio controlado. Energy Star, el programa de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, recomienda una prueba casera para detectar fugas de aire en el hogar que incluye una varita de incienso.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo se hace la prueba del incienso y qué significa si el humo se mueve?

La prueba de incienso se debe realizar idealmente en un día fresco y con viento. Para hacerlo, se deben apagar los aparatos de combustión —como el calentador de gas—, cerrar ventanas y puertas exteriores, y encender los extractores de la casa, como el de la cocina o el del baño.

Con todo eso preparado, el siguiente paso es pasar una varita de incienso encendida por el borde de ventanas, puertas, contactos eléctricos y lámparas. Según explica Energy Star, “donde el humo tiembla, se va hacia afuera o entra al cuarto, hay una fuga”.

Si el humo se mueve hacia adentro o afuera de un cuarto, podría haber una fuga de aire, (ChatGPT)

¿Qué otros métodos caseros existen para detectar fugas de aire?

Energy Star y la Guía de Evaluaciones de Energía en el Hogar del Departamento de Energía de Estados Unidos mencionan dos alternativas a la prueba del humo de la varita de incienso.

Una consiste en iluminar con una linterna los posibles puntos de fuga: por la noche alguien debe observar la casa desde afuera para detectar rayos de luz que se filtren por grietas o aberturas grandes. No obstante, este método puede no detectar fugas pequeñas, aclara la guía. La otra alternativa es cerrar una puerta o ventana sobre una hoja de papel. Si el papel puede retirarse sin rasgarse, eso indica que hay una fuga de aire en ese punto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.