Adidas lanza colección de hoddies, chamarras y más con toque mexicano rumbo al Mundial 2026

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y Adidas sabe que los mexicanos vivimos la pasión del futbol al máximo y por ello, lanzó una colección para fans destacando la identidad y cultura de nuestro país y aquí te contamos todos los detalles para que te vayas preparando para la Copa del Mundo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Adidas lanza colección para fans mexicanos

Adidas lanzó una colección inspirada en los códigos culturales y la identidad de los mexicanos y creó hoodies, chamarras, bolsas, playeras y muchos artículos pensados para que los fans de la Selección Mexicana los usen en el estadio y en su vida diaria.

Todos los artículos utilizan colores, símbolos y referencias que conectan con el orgullo nacional, entre las piezas destacan una chamarra varsity dorada con el logotipo de la Federación Mexicana de Futbol en la espalda y una hoddie estilo luchador con cierre completo.

Además, puedes encontrar camisetas de local y de portero, sneakers Samba OG y Samba Mexicana y otras prendas casuales rumbo al Mundial 2026.

Precios y dónde comprar la colección de Adidas de México

Por ahora, la colección completa esta disponible solo en el sitio web de Adidas en Estados Unidos, aunque hay algunos artículos que ya pueden encontrarse en México. Los precios varían dependiendo del artículo y van desde los 2 mil hasta los 5 mil pesos.

Con esta colección Adidas deja en claro que el Mundial 2026 no solo se jugará y vivirá en los estadios pues también en las calles con los outfits, la emoción y la entrega de los fanáticos del futbol.

México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.