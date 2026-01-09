Modus operandi de la nueva modalidad de estafa en Instagram ¡No caigas!

Una nueva estafa en Instagram fue detectada en las últimas semanas en México y otros países de América Latina. El fraude se difunde por mensajes directos enviados desde cuentas falsas que simulan un error humano y prometen acceso a supuestas cuentas con millones de dólares.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El engaño no hackea perfiles, manipula emocionalmente a la víctima para que deposite dinero real en plataformas inexistentes. Especialistas en ciberseguridad y autoridades financieras advierten que el impacto económico ya suma miles de dólares en pérdidas.

¿En qué consiste la estafa en Instagram?

El fraude se basa en hacer creer que el usuario recibió datos bancarios “por error”. El mensaje incluye usuario, contraseña y un enlace que muestra un saldo millonario ficticio.

La novedad radica en el uso de psicología social y curiosidad humana. No roba datos, induce una transferencia voluntaria, lo que complica la recuperación del dinero.

¿Cómo inicia el contacto fraudulento?

Todo comienza con un DM de una cuenta recién creada, sin seguidores ni contenido verificable. Los mensajes se envían de forma masiva mediante bots automatizados.

El objetivo no es seleccionar víctimas específicas, sino alcanzar volumen. Basta con que una persona caiga para que el fraude resulte rentable.

¿Qué sucede al entrar al enlace falso?

El sitio simula una plataforma bancaria real y muestra un saldo visible. Para “retirarlo”, exige un pago previo por verificación o comisiones.

Una vez depositado el dinero, la plataforma desaparece y el perfil bloquea a la víctima. La operación completa puede ocurrir en menos de diez minutos.

¿Cómo evitar caer y qué hacer si ya ocurrió?

Los expertos recomiendan no abrir enlaces desconocidos, verificar siempre por otro canal y activar la autenticación de dos factores.

Si alguien ya depositó, debe contactar de inmediato a su banco y denunciar ante la Policía Cibernética. Reportar la cuenta ayuda a frenar la propagación.

¿Por qué es clave compartir esta alerta?

El fraude se expande gracias a la viralidad de redes sociales y la falta de información. Cada reporte reduce el alcance de las campañas delictivas.

Policía Cibernética advierte riesgos de compartir ubicación en Instagram

Autoridades y expertos coinciden en que ninguna oportunidad financiera legítima llega por mensaje directo inesperado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.