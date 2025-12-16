ANICORN lanza edición exclusiva de relojes inspirados en la Play Station

Play Station y ANICORN se unieron para crear una colección especial de relojes que incluye una pieza central y dos variantes del Símbolo de Juego y así celebrar el 30 aniversario de la empresa de videojuegos, así que si eres fan del PS te contamos todos los detalles para que no te quedes sin el tuyo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Lanzan reloj inspirado en la Play Station

Es muy importante mencionar que en 1994 Play Station evolucionó la industria de los videojuegos, por ello ANICORN quisieron hacer un homenaje con este reloj que encapsula la nostalgia con los cuatro icónicos △〇×□. Mientras que las manecillas se parecen a la función Start y Select.

Este reloj marca las horas, minutos y segundos, es de acero inoxidable y tiene vidrio de cristal de zafiro lo que le proporciona una gran durabilidad. Es resistente al agua. Cada reloj incluye una Memory Capsule Save Load Overwrite, una réplica moderna de la tarjeta de memoria de la primera PS equipada con tecnología NFC que permite acceder a un "Memory Board".

El empaque es un contenedor metálico inspirado en el hardware clásico y sus sistema de apertura reproduce la sensación de desbloquear un archivo secreto.

Precio y dónde comprar el reloj de Play Station

El reloj edición especial de Play Station estará disponible para pre-pedido a partir del 19 de diciembre en la página oficial de ANICORN .

Los precios varían, los modelos Play Symbol costarán 250 dólares, es decir, alrededor de 4 mil 400 pesos. Mientras que el reloj mecánico de aniversario The First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch se venderá en 750 dólares, alrededor de 13 mil 460 pesos.

Es muy importante mencionar que The First PlayStation Limited Edition Mechanical Watch esta limitado a 300 unidades numeradas a nivel mundial. Así que si quieres el tuyo es mejor que te des prisa y estés pendiente en cuanto habiliten la pre compra.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.