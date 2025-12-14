El sencillo truco para no planchar y que te hará ahorrar varios minutos por las mañanas

Planchar la ropa es una de las tareas domésticas menos populares, pero un sencillo truco casero promete cambiar esta rutina para siempre. Se trata del uso de cubitos de hielo en la secadora, una técnica práctica, rápida y al alcance de todos que ayuda a eliminar las arrugas sin necesidad de sacar la plancha.

El método es simple: basta con colocar la prenda arrugada dentro de la secadora junto con dos o tres cubitos de hielo y activar un ciclo corto con aire caliente. Al derretirse, el hielo genera vapor, que relaja las fibras del tejido y suaviza las arrugas de forma natural. En pocos minutos, la ropa sale con un aspecto mucho más liso y lista para usar.

Especialistas en cuidado del hogar señalan que este truco es ideal para camisetas, camisas de algodón y prendas de uso diario. Además, no solo ahorra tiempo, sino también energía eléctrica, ya que evita el uso prolongado de la plancha.

Eso sí, recomiendan no sobrecargar la secadora y retirar la ropa apenas termine el ciclo para obtener mejores resultados. Para telas delicadas, como seda o lino, lo más conveniente sigue siendo el cuidado tradicional.

¿Cuál es la forma más rápida de planchar?

Otra opción es usar agua: Puedes usar agua para humedecer la ropa y planchar de forma más rápida y sencilla. Esto es especialmente útil si quieres alisar las arrugas de pantalones o faldas. Simplemente llénala con agua, rocía la ropa y empieza a planchar.

Recuerda que la plancha debe estar caliente, pero no tanto para evitar que las prendas se vean afectadas. Mantente pendiente de la temperatura y revisa las indicaciones en las etiquetas de las prendas.

