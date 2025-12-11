Residencia permanente para 5 mil médicos en Canadá en 2026

El gobierno de Canadá anunció la apertura de una vía rápida para otorgar la residencia permanente a 5 mil médicos extranjeros, en un esfuerzo por paliar la escasez de profesionales de la salud en el país.

Esta medida, impulsada por el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC), busca agilizar los procesos de inmigración para especialistas médicos calificados que ya residen en el país con visas temporales.

Los beneficiarios podrán acceder directamente a la residencia permanente sin pasar por las listas de espera habituales del sistema Express Entry, siempre que cumplan con requisitos como experiencia laboral verificada. El objetivo es facilitar su integración al mercado laboral canadiense y atender la alta demanda en hospitales.

Muchos de estos médicos ya están atendiendo a pacientes en nuestras comunidades. No podemos permitirnos perderlos dijo Lena Diab, ministra de Inmigración de Canadá.

¿Cómo funciona la residencia permanente en Canadá?

La iniciativa responde a la creciente demanda de servicios médicos post-pandemia. Según datos oficiales, Canadá enfrenta un déficit de más de 20 mil médicos, con provincias como Ontario y Columbia Británica reportando las mayores brechas.

De acuerdo con las autoridades, el 17% de los adultos y el 11% de los niños y jóvenes no tienen acceso a un proveedor de atención médica regular.

Debemos hacer más para reconocer el talento médico que ya existe en el país, y para atraer, acoger y retener a más profesionales de todo el mundo indicó la doctora Margot Burnell, presidenta de la Asociación Médica Canadiense.

¿Dónde solicitar la residencia permanente en Canadá?

Con las nuevas disposiciones, los territorios y provincias tendrán la posibilidad de postular a médicos con licencia vigente y con ofertas laborales activas para que accedan al sistema de entrada rápida.

Estas nominaciones, según el gobierno, se sumarán a las plazas anuales de nominación provincial existentes.

Los profesionales seleccionados para este mecanismo acelerado de residencia permanente podrán obtener su permiso de trabajo en un plazo de 14 días, lo que les permitirá continuar ejerciendo mientras se completa el proceso para convertirse en residentes en Canadá.

Este plan comenzará en 2026.

¿Quiénes pueden beneficiarse de la residencia permanente en Canadá?

Las ocupaciones elegibles incluyen:



Médicos generales y de familia

Especialistas en cirugía

Especialistas en medicina clínica y de laboratorio

