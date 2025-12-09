¡Regalo perfecto de Navidad! Walmart remata bocina inteligente Alexa Spot en tres colores y a meses sin intereses

Si estás buscando un regalo útil, moderno y con gran descuento para esta Navidad, Walmart acaba de lanzar una oferta que podría agotarse muy pronto. La bocina inteligente Alexa Spot, uno de los dispositivos más versátiles del ecosistema Amazon, está disponible a un precio especial.

Y es que la temporada navideña trae grandes oportunidades para aprovechar. Checa todos los detalles acerca de este dispositivo ideal para el hogar.

Precio de la bocina Alexa en Walmart

La bocina Alexa está disponible en tres colores (azul, blanco y negor), con un descuento atractivo que reduce su precio de $1,664.00 a sólo $1,199.00, lo que significa un ahorro de $465.00. Además, para facilitar la compra, Walmart ofrece la opción de pagar en hasta 12 mensualidades fijas de $149.78 sin intereses.

Características de la bocina Alexa

Alexa Spot destaca no solo por su diseño compacto y opciones de color, sino también por sus funcionalidades inteligentes que permiten controlar dispositivos del hogar, reproducir música, obtener información y mucho más, todo con la comodidad del control por voz.



Echo Spot es un elegante Reloj inteligente con pantalla táctil de 2.83 pulgadas

Asistente virtual

Sonido vibrante

Reloj personalizable

Diseño sustentable

La promoción está disponible por tiempo limitado y podría agotarse debido a la temporada navideña, por lo que conviene aprovecharla cuanto antes. La puedes comprar aquí .

