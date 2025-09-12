¡Atención! Crear ‘stickers’ de una persona sin su consentimiento puede traerte problemas legales

Hacer un sticker en WhatsApp con la foto de alguien puede ser algo gracioso y que pareciera inofensivo. En México esta práctica es cada vez más común, pero mucha gente no sabe que si lo haces de una manera no apropiada, la persona afectada te podría demandar.

¿Cómo se hacen los stickers en Whatsapp?

Actualmente es muy fácil crear stickers para la aplicación de mensajería WhatsApp, desde la misma app es posible crear estas imágenes de manera sencilla.

Aunque también existen una gran cantidad de aplicaciones que se pueden usar para la creación de estos mismos, y que permiten un mayor control en la edición a partir de fotos o imágenes. Dentro de las más populares se encuentran estas apps:

Esto dice la ley en México sobre uso de imagen personal

En México una persona puede demandar si se hace un sticker con su imagen. Siempre y cuando se considere que vulnera su vida privada y honor.

El Código Civil de la Federación de México señala en su artículo 1916:

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás

Si alguien toma captura de pantalla o roba una foto de tus redes o otro medio y la hace sticker. Estarías en derecho de demandar siempre y cuando esta acción no tenga consentimiento.

A pesar de no considerarse un delito grave, el reparo al honor de una persona por crear stickers de WhatsApp sin autorización, se hará con una remuneración económica.

Antecedentes en México por uso inapropiado de imágenes

En el año 2023, México fue sede de uno de los sucesos más bochornosos en materia de violencia digital.

Un exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en CDMX, fue detenido por el delito de trata de personas en la modalidad de almacenamiento de pornografía infantil.

El joven de 20 años está acusado de presuntamente haber tomado fotos de las redes sociales personales de sus compañeras, así como de otras alumnas, alterarlas con inteligencia artificial con fines sexuales y venderlas por internet.

Más de un año después, el 4 de diciembre de 2024, fue absuelto por un magistrado que argumentó que “no había elementos suficientes” para demostrar su culpabilidad en el delito contra la intimidad sexual.

Posteriormente el caso fue retomado muy en parte por la presión mediática de las afectadas y fue sentenciado a 5 años de prisión, así como a una multa reparadora de más de $100 mil pesos.

