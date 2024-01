Todo lo que tienes que saber sobre el nuevo documental de Lil Nas X

HBO estrenará Lil Nas X: Long Live Montero, un documental que recoge la primera gira mundial del rapero ganador del Grammy. El documental , dirigido por Zac Manuel y Carlos López Estrada, se adentra en la vida y la carrera de Lil Nas X, uno de los artistas más influyentes y revolucionarios del panorama pop actual.

¿Quién es Lil Nas X?

Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Hill, nació en Georgia, Estados Unidos, en 1999. Desde pequeño mostró interés por la música y empezó a subir sus canciones a internet. Su gran salto a la fama llegó en 2019 con el tema Old Town Road, una mezcla de rap y country que se convirtió en un fenómeno viral y batió el récord de permanencia en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, con más de 15 semanas consecutivas.

Desde entonces, Lil Nas X también sorprendió al público con su estética, versatilidad musical y su personalidad desafiante al ser uno de los artistas queer del momoento. En 2020, salió del armario como homosexual y también se convirtió en un referente para la comunidad LGBTQ+. En 2021, lanzó su primer álbum de estudio, Montero, que incluye éxitos como Montero (Call Me by Your Name), Industry Baby o That’s What I Want.

¿De qué trata el documental Lil Nas X: Long Live Montero?

Lil Nas X: Long Live Montero es un documental que sigue al rapero a lo largo de su gira mundial Long Live Montero, que sirvió de promoción para su álbum debut. El documental ofrece una mirada íntima a la vida de Lil Nas X, tanto en el escenario como fuera de él. En él se mostrará artista hablar abiertamente de sus orígenes, sus sueños, sus miedos, sus retos y su lugar en el mundo del pop como intérprete negro y queer.

El documental también muestra el proceso creativo de Lil Nas X, su relación con sus fans, su equipo y su familia, y su forma de afrontar las críticas y las polémicas que ha generado con algunas de sus canciones y vídeos, como el que muestra al rapero bailando con el diablo o el que recrea una escena carcelaria con bailarines desnudos.

El documental se estrenó mundialmente en el Festival de Toronto en 2021 y recibió una ovación del público. Ahora llegará a HBO para deleitar a los seguidores de Lil Nas X y a los amantes de la música y la cultura pop.

Lil Nas X: Long Live Montero es una producción de HBO Documentary Films, Sony Music Entertainment y Columbia Records, en asociación con RadicalMedia y Museum & Crane. El documental se podrá ver el 27 de enero en punto de las 8 p.m. ET en HBO; también emitido a través de Max, según The Hollywood Reporter.

