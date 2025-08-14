¡Ofertón! Bodega Aurrera remata impresora Epson más recomendable para ahorrar en este regreso a clases 2025

Bodega Aurrera busca ofrecer precios bajos los 365 días del año y, para el regreso a clases 2025 tiene disponible la mejor impresora Epson a un precio de remate.

Contar con una impresora en casa resulta muy útil para los jóvenes estudiantes que requieren impresiones de calidad y fotocopias. La impresora multifuncional Epson es de las más recomendables para el regreso a clases. Te contamos los detalles.

¿Cuánto cuesta la mejor impresora Epson en Bodega Aurrera?

Las fotocopias e impresiones, a lo largo del año escolar, significan un gasto para las familias mexicanas. Bodega Aurrera lo sabe y, por eso, ofrece esta eficaz herramienta a un precio de oferta. Además de ahorrar más de mil pesos en la compra de la impresora Epson, también estarás ahorrando dinero a lo largo del año escolar.

La herramienta en oferta es una impresora Epson, modelo EcoTank L3250, es una impresora multifuncional que no solo te permite hacer impresiones, sino que también es , una fotocopiadora y escáner.

El precio normal de la impresora Epson EcoTank L3250 en la Bodega Aurrera es de $5,689 pesos; pero, en agosto, puedes conseguirla a solo $4,299 pesos; es decir, con un ahorro de $1,399 pesos.

Estas son las características de la impresora que necesitas en este regreso a clases

La impresora multifuncional Epson EcoTank L3250 ofrece un costo de impresión súper bajo que significa un verdadero ahorro, tanto para estudiantes como profesores. Con cada juego de botellas de tinta podrás imprimir hasta 4,500 páginas en blanco y negro y 7,500 páginas a color.

Además, cuenta con la tecnología sin calor Epson Heat Free, que brinda una alta confiabilidad y un óptimo desempeño.

Bodega Aurrera ofrece facilidades de compra de la impresora Epson

Si no cuentas con el capital justo para comprar la impresora Epson de contado, no te preocupes, porque Bodega Aurrera te ofrece facilidades de pago, que cuidan tu bolsillo.

12 meses sin intereses de $358 pesos pagos chiquitos

de $358 pesos pagos chiquitos Meses sin intereses con tarjetas participantes

Envío gratis

Este es el ENLACE de compra de la impresora Epson EcoTank L3250.

Garantía de 10 meses con Supermex Digital

¡No lo pienses más! Aprovecha la súper oferta de Bodega Aurrera en este regreso a clases y sorprende a tu familia con la impresora Epson más recomendable del mercado.

