Tira la consola: Los 5 videojuegos más estresantes según un estudio; el número 1 es de no creerse

Un estudio realizado por el portal Bonus Finder de los Estados Unidos (EUA) dio a conocer la lista de los cinco videojuegos más estresantes en el mercado, esto con base en el análisis de la frecuencia cardiaca de varios gamers que se pusieron a disposición de la investigación.

Fue a través de su plataforma web oficial que se dieron a conocer los cinco videojuegos que alteran más a los usuarios, esto debido a lo complicado de las misiones, la competencia directa con otros gamers vía online, así como por los gráficos y sonidos de los mismos.

¿Cómo fue el estudio sobre los videojuegos más estresantes?

De acuerdo con lo señalado en los resultados, el equipo de expertos en casinos en línea de BonusFinder.com buscó a 14 gamers en activo y midió sus frecuencias cardiacas mientras jugaban 16 videojuegos de consola, PC y dispositivos móviles.

Los resultados arrojaron que la frecuencia cardiaca de las personas incrementó hasta 21 BPM, lo cual representa un aumento del 32.81% del pulso de las personas que jugaron en los diferentes dispositivos.

¿Cuáles son los videojuegos más estresantes en el mercado?

De acuerdo con lo señalado por el estudio, los videojuegos que más elevaron las frecuencias cardiacas de las personas fueron los siguientes:

Mario Kart con el 32.81%

FIFA Football con el 31.25%

Call of Duty con el 29.69%

Dark Souls con el 28.13%

Fornite con el 26.56%

¿Cuánto cuestan estos videojuegos en México?

Si eres de los amantes de los videojuegos y quieres comprobar de primera mano cuál de estos son los más estresantes, es importante mencionar que el costo de éstos van desde los mil hasta los mil 900 pesos.

La lista de costos es la siguiente:

Mario Kart: mil 050 pesos en promedio

FIFA Football: mil pesos en promedio

Call of Duty: mil 200 pesos en promedio

Dark Souls: 900 pesos dependiendo la consola

Fornite: mil pesos en promedio

¿Para qué consolas están disponibles estos videojuegos?

Mario Kart: Nintendo

FIFA Football: Xbox, PlayStation, Nintendo y demás

Call of Duty: Xbox, PlayStation y celulares

Dark Souls: Xbox, PlayStation, Nintendo y PC

Fornite: Xbox, PlayStation

