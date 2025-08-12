VIDEO: Mujer lanza insultos racistas en combi de Ixtapaluca y es apodada ‘Lady Combi’

Un video viral en redes sociales ha puesto de manifiesto un caso más de racismo y clasismo en la sociedad mexicana, ahora en el transporte público del municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex).

En la grabación, una mujer, apodada ya como “Lady Combi”, refirió insultos ofensivos contra otros pasajeros, generando un fuerte debate sobre las expresiones de discriminación que aún persisten en la sociedad mexicana.

Video del nacimiento de Lady Combi

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado 9 de agosto, cuando usuarios de una combi captaron una discusión en la que una mujer, visiblemente molesta y de cabello rubio, comenzó a lanzar frases con tintes racistas y clasistas.

🗣️ "Lo voy a meter a la cárcel hijo de pu#$". Mujer agrede a pasajero de una combi en la autopista México-Puebla. En redes la llaman #LadyCombi



El conflicto surgió porque no le permitieron cerrar la ventana pic.twitter.com/WkV7E4gIXX — adn40 (@adn40) August 11, 2025

Entre los insultos, se le escucha decir: “Me está atacando este p\*inche negro (...) Soy blanca, lo que es no salir del pueblo”, en referencia a otros pasajeros.

El altercado se intensificó cuando la mujer sostuvo que su color de piel y su condición social la colocaban por encima de los demás usuarios. Tras varios minutos de discusión y tras el rechazo de la mayoría de los presentes, la mujer decidió bajar de la unidad.

Usuarios critican a Lady Combi en redes sociales

La difusión del video en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook generó miles de reproducciones en pocas horas, acompañadas de críticas severas hacia la actitud de la mujer.

Muchos usuarios señalaron que esta situación refleja problemas estructurales de racismo y clasismo en México , que con frecuencia quedan normalizados o minimizados en el día a día.

Diversos internautas compartieron relatos similares y denunciaron que este tipo de conductas son frecuentes en el transporte público, donde la discriminación por color de piel, vestimenta o lugar de origen suele ser una experiencia común y poco atendida.

Aumentan los casos de lord y lady en México: ¿Reflejo del racismo en el país?

Este caso no es aislado. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) indica que al menos una de cada cinco personas ha experimentado discriminación en espacios públicos por su aspecto físico o su origen social.

Organismos como el CONAPRED y académicos advierten que estas expresiones afectan el tejido social, fomentan prejuicios y dificultan la inclusión.

Aunado a lo anterior, la frase “no salir del pueblo” evidencia un rechazo hacia las raíces rurales, estigmatizando a las personas por su procedencia y reforzando estereotipos que tienen consecuencias sociales y económicas.

