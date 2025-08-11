VIDEO: Maluma detiene show para regañar a fan: “¿Usted cree que es buena idea traer a un bebe a un concierto?”

El cantante colombiano Maluma causó conmoción en el público mexicano al parar uno de sus conciertos en CDMX, para ‘regañar’ a una madre que acudido al espectáculo con un bebe.

En los múltiples videos en redes sociales, se puede ver al ‘pretty boy’ muy molesto por la acción de la madre e invitó a todos los presentes a no llevar niños pequeños a espectáculos de ese tipo, no sin antes reafirmar que hablaba desde la postura de un padre.

Esto es lo que dijo Maluma a la madre

En su tercera presentación en el Palacio de los Deportes de CDMX , Maluma decidió pausar el espectáculo para confrontar a una de las asistentes al concierto por llevar un bebe.

El suceso ocurrió en la zona general del recinto, donde el cantante se percató de la presencia de un bebe dentro del público y rápidamente increpó a la madre diciendo: “Con todo el respeto, yo ya soy padre,: ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo?”.

Mientras los asistentes aguardaban impacientes, el cantante siguió su discurso y también reclamó a la madre por la forma en que esta sostenía al menor; “Es un acto de irresponsabilidad y usted lo estaba meneando como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris (hija del cantante) nunca la habría traído a un concierto”.

El Palacio de los Deportes es uno de los recintos más importantes y populares de CDMX, este ‘venue’ se encuentra en la alcaldía Iztacalco y es propiedad de la promotora Ocesa. Dentro de las políticas de admisión para conciertos ellos estipulan que no hay límite de edad para los accesos y que a partir de 3 años se paga boleto.

Cuantas presentaciones tuvo Maluma en México

El ‘Pretty Dirty Tour’ de Maluma programo 5 presentaciones en territorio mexicano, 3 en la CDMX y 2 más en GDL y MTY.

Las últimas presentaciones están previstas para el 15 y 16 de agosto en el Auditorio Telmex de Zapopan.

