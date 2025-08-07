¡Ofertazo! Bicicleta BENOTTO R24 con rebaja de más de 4 mil 500 pesos en Walmart

¡Atención, ciclistas y cazadores de ofertas ! Walmart lanzó una promoción que no puedes dejar pasar. La popular bicicleta Benotto City Moorea R24, ideal para la movilidad urbana, tiene un descuentazo de 4,500 pesos.

Esta es tu oportunidad de adquirir una bicicleta de calidad a un precio de locura. A continuación, te contamos todos los detalles de esta oferta, sus características principales y por qué es una excelente inversión.

¿Cuál es el precio de la bicicleta Benotto City Moorea R24?

Esta bicicleta Benotto se ha posicionado como una de las opciones favoritas para quienes buscan una forma de transporte eficiente y amigable con el medio ambiente en la ciudad. Su precio normal en Walmart es de $9,995 pesos. No obstante, durante tiempo limitado, Walmart está prácticamente regalando la bicicleta con casi 50% de descuento. Su costo con $4,546 pesos de descuento es de $5,449 pesos.

Además, Walmart ofrece a sus clientes facilidades de pago a meses sin intereses con pagos chiquitos de:



A 3 meses: $1,816.33 pesos mensuales

A 6 meses: $908.17 pesos mensuales

A 9 meses: $605 pesos mensuales

A 15 meses: $363.27 pesos mensuales

Si te interesa da clic en este ENLACE .

¿Cuáles son las características de la bicicleta BENOTTO R24 en descuento en Walmart?

La bicicleta Benotto R24 ofrece un paquete completo que justifica su compra. Su rodada de 24 pulgadas la hace adecuada para ciclistas de diferentes estaturas, y sus frenos V-brake brindan la seguridad necesaria para un frenado eficaz. La llantas de 24" son de excelente calidad y proporcionan un buen agarre. Además, posee un asiento acolchado que te dará la comodidad necesaria en tus recorridos.

Esta oferta forma parte de su estrategia de “Precios bajos todos los días” de Walmart, y aunque no se ha especificado el tiempo de duración, es probable que se agote pronto. Si estás pensando en comprar una bicicleta, lánzate a Walmart y aprovecha esta oportunidad que no deberías dejar escapar.

