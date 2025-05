Valeria Márquez: Erika y Vivian de la Torre; internautas señalan a dos posibles sospechosas del asesinato de la influencer

El asesinato de la influencer Valeria Márquez que ocurrió totalmente en vivo dejó conmocionados a sus miles de seguidores. Fue precisamente en las redes sociales, donde internautas mencionaron varios hechos misteriosos que podrían señalar como sospechosas a dos mujeres: Erika y Vivian de la Torre.

Durante ese último en vivo que transmitió Valeria Márquez, los seguidores de la influencer no pasaron por alto varios detalles como la aparición de Erika, la mujer que cerró el live, segundos después del asesinato. Te contamos los detalles.

Cronología del asesinato de Valeria Márquez; tres misteriosos regalos

Como muchos otros días, la tiktoker Valeria Márquez, quien ostentaba el título de Miss Rostro 2021, realizaba un en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, que se encontraba ubicado en la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen, del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

Durante la transmisión en vivo del 13 de mayo, un usuario le avisó que estuviera atenta porque recibiría una serie de regalos e insistió en que el último sería el más costoso.

Efectivamente, la joven recibió tres regalos por separado; primero, un ramo de flores; después, un peluche. A lo largo de la transmisión, la joven habla de un hombre que había acudido a buscarla al salón de belleza para supuestamente entregarle un regalo muy costoso cuando ella no estaba; no obstante, no quiso dejarlo con la empleada del salón, Erika, pues le pedían una foto de Valeria recibiendo el regalo.

En el en vivo, Valeria Márquez mencionó que el repartidor le producía desconfianza, pues no se le veía la cara. La famosa incluso señaló que temía por su seguridad por lo que quería irse del local. “Güey, a lo mejor me iban a matar”, le comentó a Erika.

De pronto, un hombre en motocicleta llega al salón de belleza a buscar a la joven influencer de 23 años. Valeria Márquez apaga el volumen de la transmisión en vivo en TikTok para hablar con el hombre que supuestamente le entregaría un regalo muy caro; sin embargo, el individuo la mató con tres balazos. Los internautas pudieron presenciar en vivo el asesinato de Valeria Márquez y otro detalle macabro: Erika, quien aparece en pantalla del celular que se había caído al piso y, sin ningún gesto de angustia, termina la transmisión. La reacción de Erika ante el asesinato a sangre fría que acababa de presenciar generó sospechas entre los internautas.

¿Quién es Vivian de la Torre y por qué es sospechosa según los internautas?

No obstante, Erika no fue la única sospechosa en este terrible asesinato que se transmitió en vivo, pues los internautas también mencionan el nombre de Vivian de la Torre, la mejor amiga de Valeria Márquez.

De acuerdo con testimonios en redes sociales, la también tiktoker Vivian de la Torre habría jugado un papel importante en el asesinato de Valeria Márquez, pues luego de que la joven externó que quería irse del salón, fue su amiga quien la convenció de quedarse en el salón hasta recibir el supuesto obsequio. Se dice que incluso le envió un café para que lo esperara. Minutos después, el hombre entró al lugar y asesinó a tiros a Valeria Márquez.

Sobre el caso de Valeria Márquez al parecer ya la estaban esperando.



Menciona una tal Erika, al final del otro video, se mira está cara, perdón pero asustada por lo que pasó, no se ve.



México ésto es todos los días.

Ojalá dejen de compartir el otro vídeo y dar likes o RT🙃 pic.twitter.com/rhVpoZnhUD — Julio César 🦅 (@Julio24v) May 14, 2025

A través de sus redes sociales, Vivian de la Torre asegura que ella acostumbraba enviarle detalles a su amiga durante sus transmisiones en vivo; asimismo, pidió respeto para Erika, quien aseguró que terminó el live para no mostrar a Valeria en un momento tan crudo.

Tras ocurridos los hechos, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del asesinato de la famosa tiktoker.

