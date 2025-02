Steve Jobs no dejó ni un centavo de herencia a sus hijos; los multimillonarios lo imitan

Steve Jobs , cofundador de Apple, acumuló una fortuna de aproximadamente 10 mil millones de dólares antes de su fallecimiento en 2011. Sin embargo, sus hijos no recibieron una herencia directa, una decisión tomada por su viuda, Laurene Powell Jobs. En los últimos años, esta postura ha sido adoptada por otros magnates como Bill Gates y Warren Buffett.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué Steve Jobs no dejó herencia a sus hijos?

Laurene Powell Jobs explicó en una entrevista a The New York Times que su esposo no creía en la acumulación de riqueza hereditaria. En su lugar, optó por destinar gran parte de su fortuna a iniciativas filantrópicas a través de Emerson Collective, organización que ella misma dirige y que apoya proyectos de educación, inmigración y salud.

Los hijos de Jobs, Reed, Erin, Eve y Lisa Brennan-Jobs, no fueron beneficiarios directos de la fortuna, aunque han contado con oportunidades educativas y profesionales gracias al legado de su padre.

¿A qué se dedican los hijos de Steve Jobs en la actualidad?

Cada uno de los hijos de Steve Jobs ha seguido caminos distintos en sus carreras profesionales:



Reed Jobs se ha dedicado a la lucha contra el cáncer, fundando Yosemite , una firma de inversión enfocada en tratamientos innovadores para la enfermedad que causó la muerte de su padre.

se ha dedicado a la lucha contra el cáncer, fundando , una firma de inversión enfocada en tratamientos innovadores para la enfermedad que causó la muerte de su padre. Erin Jobs mantiene un perfil bajo y se ha enfocado en la arquitectura y el arte, explorando especialmente la cerámica como expresión creativa.

mantiene un perfil bajo y se ha enfocado en la arquitectura y el arte, explorando especialmente la cerámica como expresión creativa. Eve Jobs se ha convertido en modelo y jinete profesional, destacando en competiciones ecuestres y colaborando con importantes marcas de moda.

se ha convertido en modelo y jinete profesional, destacando en competiciones ecuestres y colaborando con importantes marcas de moda. Lisa Brennan-Jobs, fruto de una relación anterior de Steve Jobs, ha desarrollado una carrera en la escritura y el periodismo, publicando una memoria sobre su relación con su padre.

Los millonarios que imitaron la medida de Steve Jobs

Figuras como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Warren Buffett han manifestado su intención de no dejar la mayor parte de su riqueza a sus descendientes. En su lugar, han destinado fondos a la filantropía, argumentando que una gran herencia podría limitar el desarrollo personal y profesional de sus hijos.

El caso de Steve Jobs se ha convertido en un referente dentro del debate sobre la transmisión de grandes fortunas. Mientras tanto, sus hijos han construido sus propias trayectorias sin depender de la herencia multimillonaria de su padre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.