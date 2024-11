Le preguntamos a la Inteligencia Artificial ¿Qué fue primero si el huevo o la gallina? Y no vas a creer su respuesta

Hay una pregunta que históricamente genera un eterno debate en Internet, y es sobre el origen del huevo y la gallina, ¿quién fue primero? ChatGPT termina con la discusión y da una respuesta definitiva. En la redacción de adn40 le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) sobre este tema y la respuesta, nuevamente, nos dejó con el ojo cuadrado, pues tomó toda la información de la red y lo resumió en solo tres puntos clave.

¿Cómo preguntar cosas comunes a la Inteligencia Artificial?

Cualquier Inteligencia Artificial responde fácilmente a cualquier petición siempre y cuando esté bien estructurada. El formato puede ser a base de preguntas u órdenes además de que se sugiere un lenguaje simple y claro. Con esto nos aseguraremos de que sistemas como ChatGPT puedan proporcionar el contexto adecuado y la IA “comprenda” mejor la solicitud para brindarnos una respuesta más precisa. El sistema autónomo puede:



Responder preguntas.

Redactar artículos, publicaciones en redes sociales, ensayos, códigos y correos electrónicos.

Generar resúmenes.

Describir productos.

Contar historias.

Para usar ChatGPT debemos:

Ir a la página web oficial de ChatGPT.

Crear una cuenta o usar la versión sin registro.

Iniciar la conversación o la sesión de preguntas y respuestas.

En nuestro caso, para saber sobre el origen del huevo y la gallina, le preguntamos directamente a ChatGPT: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Y nos dio una extensa pero precisa respuesta.

Getty Images ChatGPT funciona a través de tres rubros, aprendizaje, análisis y respuesta. Cada pregunta lo hace más capaz para profundizar en temas complejos.

¿Cómo funciona la Inteligencia Artificial de ChatGPT?

Todos los sistemas autónomos como ChatGPT funcionan con tres rubros importantes, aprendizaje, análisis y respuesta. Entre más se usa, más alimenta sus códigos de aprendizaje, pero para no entrar en términos técnicos, este es el resumen en que la Inteligencia Artificial opera:



Aprendizaje: Se alimenta de artículos o conversaciones para aprender patrones y la estructura del lenguaje.

Se alimenta de artículos o conversaciones para aprender patrones y la estructura del lenguaje. Análisis: Utiliza redes neuronales o unidades de procesamiento que interactúan entre sí para analizar datos y sacar conclusiones.

Utiliza redes neuronales o unidades de procesamiento que interactúan entre sí para analizar datos y sacar conclusiones. Respuesta: ChatGPT analiza la información solicitada y genera una respuesta coherente.

Los expertos detallaron que ChatGPT se entrena con los siguientes conceptos:

Machine learning o aprendizaje automático.

Deep learning o aprendizaje profundo.

Aprendizaje de refuerzo a partir de comentarios humanos, conocido como RLHF por sus siglas en inglés.

¿El huevo o la gallina? ChatGPT responde

Ante el cuestionamiento que le hizo la redacción de adn40 a ChatGPT, la Inteligencia Artificial respondió lo siguiente:

Esta es una pregunta clásica que se remonta a debates filosóficos y científicos. Hay diferentes perspectivas: 1. Desde un punto de vista evolutivo: la teoría de la evolución sugiere que el huevo fue primero. La primera gallina habría evolucionado a partir de una especie similar (no exactamente una gallina) debido a una mutación genética. Esa mutación se dio en el embrión dentro de un huevo, por lo que el huevo que contenía a la primera gallina fue puesto por una “casi gallina”. 2. Desde un punto de vista biológico: algunos científicos argumentan que la formación de la cáscara de huevo depende de una proteína llamada ovocleidina-17 (OC-17), que solo se encuentra en los ovarios de las gallinas. Esto daría a entender que para que haya un huevo, tiene que haber una gallina que lo forme. 3. Desde un punto de vista filosófico: la pregunta tiene un carácter cíclico y parece no tener una respuesta clara, ya que es como un ciclo de causa y efecto. Así que, científicamente, podríamos decir que el huevo fue primero debido a la evolución; pero si hablamos del huevo de gallina específicamente, la gallina fue necesaria para formarlo, -respondió ChatGPT ante el cuestionamiento de adn40.

Adriana Juárez La redacción de adn40 le preguntó a ChatGPT qué fue primero, si el huevo y la gallina. La Inteligencia Artificial tomó en cuenta la respuesta evolutiva, metafórica y filosófica.

¿De dónde recopila la información ChatGPT?

ChatGPT se alimenta de grandes cantidades de texto que recopila a través de Internet, la Inteligencia Artificial consulta varias fuentes de información como:



Páginas webs.

Foros.

Libros.

Blogs.

Periódicos.

¿Usar Chat GPT es peligroso?

Una preocupación con modelos de Inteligencia Artificial como ChatGPT es su posible uso en actividades delictivas. Uno de los riesgos es el phishing, donde estafadores crean mensajes digitales que imitan comunicaciones legítimas. Antes, estos solían tener errores que los delataban, pero ChatGPT facilita que los delincuentes perfeccionen su lenguaje, haciéndolos más convincentes. Esto permite la creación de chatbots fraudulentos que podrían engañar a personas para obtener información financiera, detalló Kaspersky en un comunicado.

Además, existen riesgos de seguridad relacionados con filtraciones de datos. Preocupaciones sobre privacidad y seguridad también angustian a los internautas, por lo que no se sugiere compartir información sensible a la Inteligencia Artificial, incluido el sistema de ChatGPT. Esto se debe a que las conversaciones se almacenan y pueden ser revisadas para mejorar la IA. No es posible eliminarlos.

Otro terror de los cibernautas con la Inteligencia Artificial es la difusión de información errónea, donde rápidamente se puede hacer viral en Internet. En estos casos se sugiere siempre verificar los datos dados por ChatGPT y no confiar en todo lo que comparte, ya que podría traer consigo un sesgo de información.

