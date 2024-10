¿De qué murió Fernando Valenzuela? Los últimos días del icónico beisbolista

El mundo del béisbol perdió a una de sus figuras más icónicas, el exbeisbolista Fernando “Toro Valenzuela , quien falleció a sus 63 años, según confirmó el equipo de los Angeles Dodgers. Ante la noticia, sus seguidores y la comunidad deportiva comenzaron a preguntarse de qué murió la leyenda y qué fue lo que le pasó. Esto es lo que se sabe.

¿Qué le pasó a Fernando Valenzuela?

Aunque la noticia fue confirmada por el equipo, no se han proporcionado detalles sobre la causa de su muerte. El ex jugador murió en un hospital de Los Ángeles, y su fallecimiento coincidió con los preparativos de los Dodgers para la Serie Mundial contra los New York Yankees.

¿Qué ocurrió en los últimos días de Fernando Valenzuela?

Valenzuela había dejado sus funciones como comentarista en español para los Dodgers antes del inicio de los playoffs de 2023, citando problemas de salud.

Este hecho generó preocupación entre sus seguidores, quienes lo recordaban por su extraordinaria carrera en las Grandes Ligas, que incluyó un Premio Cy Young y el título de Novato del Año en 1981.

¿Quién es Fernando Valenzuela?

Nacido en Navojoa, Sonora, fue un fenómeno que debutó como lanzador abridor en la temporada de 1981. Con un estilo característico de lanzar mirando al cielo y su emblemático lanzamiento de screwball, rápidamente se ganó el corazón de los fanáticos, tanto en México como en los Estados Unidos, en lo que fue conocido como “ Fernandomanía ”.

El legado de Fernando Valenzuela en el béisbol va más allá de sus logros en el montículo. Durante sus 17 temporadas en las Grandes Ligas, acumuló 173 victorias y fue seleccionado seis veces al Juego de Estrellas. Además, lanzó un no-hitter en 1990, siendo uno de los momentos más memorables de su carrera.

Después de su retiro en 1997, continuó su vínculo con el béisbol como comentarista de los Dodgers y fue una figura clave en el desarrollo del béisbol en Latinoamérica. En 2023, la franquicia retiró oficialmente su número 34, un reconocimiento reservado solo para los más grandes.

¿Cuál fue el impacto de Fernando Valenzuela en la comunidad latina?

Valenzuela fue un héroe en el campo de juego y un embajador del béisbol en la comunidad latina de Los Ángeles y en todo el mundo. Su influencia se extendió más allá del deporte, inspirando a generaciones de jóvenes y fortaleciendo los lazos entre el deporte y los fanáticos.

