¿De qué murió Paul Di’Anno? El ícono de Iron Maiden que se salió de la banda y terminó en silla de ruedas

Paul Di’Anno , conocido por ser el primer vocalista de Iron Maiden, murió los 66 años en su casa en Salisbury. Su familia confirmó la noticia a través de Conquest Music. Ante el fallecimiento, sus fans comenzaron a preguntarse qué le pasó. Estos son los detalles.

El legendario cantante, cuyo verdadero nombre era Paul Andrews, nació en Chingford, al este de Londres, el 17 de mayo de 1958 y en los últimos años vivió en silla de ruedas por una delicada enfermedad. Fue vocalista de la banda entre 1978 y 1981, y participó en los dos primeros álbumes de la agrupación: Iron Maiden y Killers, ambos considerados fundamentales para el heavy metal.

¿Qué enfermedad tenía Paul Di’Anno?

A lo largo de su vida, Paul Di’Anno sufrió problemas de salud severos, los cuales lo llevaron a usar una silla de ruedas en sus últimos años. Entre estos problemas destacaba el linfedema, una condición que provoca la acumulación de líquidos en los tejidos.

A pesar de ello, continuó realizando giras internacionales, llegando a ofrecer más de 100 conciertos desde 2023.

Tras su salida de Iron Maiden, Paul Di’Anno formó parte de bandas como Battlezone y Killers, además de trabajar en proyectos en solitario. En 2022, comenzó un nuevo proyecto llamado Warhorse, con el que grabó un álbum que se lanzó en julio de 2024.

Su carrera fue variada y productiva, con colaboraciones y numerosos álbumes como solista. En septiembre de 2024, lanzó su primer álbum recopilatorio, The Book of the Beast, que incluye lo mejor de sus trabajos después de su etapa con la icónica banda de marcó su carrera.

¿De qué murió Paul Di’Anno?

Aunque la noticia del fallecimiento se confirmó recién, no se han revelado detalles específicos sobre de qué murió Paul Di’Anno . Durante los últimos años, había hablado abiertamente sobre sus complicaciones de salud, incluido el linfedema y los problemas en sus rodillas, por lo que fue sometido a una cirugía en Croacia en 2022.

A lo largo de su carrera, el vocalista dejó una huella indeleble en el mundo del heavy metal, tanto por su estilo agresivo como por su voz. A pesar de los desafíos que enfrentó, siguió activo en la música hasta el último día.

