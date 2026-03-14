Expertos explican por qué Nueva York está viviendo cambios tan drásticos de clima

Nueva York está enfrentando una ola de cambios drásticos en su clima que han traído bajas temperaturas inesperadas en pleno marzo de 2026. Estas fluctuaciones han generado serios inconvenientes para los residentes de la ciudad que ha encendido nuevamente las alarmas.

Según datos meteorológicos recientes, las temperaturas han caído por debajo de los 0°C en varios días, con sensaciones térmicas cercanas a -10°C debido a vientos fuertes.

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El frío extremo registrado a inicios de marzo provocó múltiples problemas como calles resbaladizas por nieve ligera y hielo que obligaron a cerrar escuelas y retrasar el transporte público. Además, miles de vuelos fueron cancelados en aeropuertos como JFK y LaGuardia.

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Inconvenientes por bajas temperaturas en Nueva York

Los inconvenientes recientes incluyen cortes de energía en barrios como Brooklyn y Queens, donde el hielo acumulado incluso dañó líneas eléctricas. Autoridades reportaron al menos 100.000 hogares sin luz temporalmente, elevando considerablemente el riesgo de hipotermia en personas vulnerables como ancianos y personas sin hogar. El Servicio de Emergencias de NYC emitió alertas de "frío peligroso" con vientos que bajaban la sensación térmica a -20°F en algunos puntos.

Por si fuera poco, se han reportado múltiples accidentes vehiculares, aumentando hasta un 30 % por carreteras heladas, mientras que parques públicos cerraron para evitar accidentes. Hospitales vieron también un pico en ingresos por congelamiento en las últimas semanas.

Los residentes han tenido que adaptarse rápidamente, usando abrigos pesados pese al calendario primaveral. Eventos al aire libre se cancelaron, impactando directamente al turismo.

Causas de los cambios drásticos del clima

Los cambios repentinos se deben principalmente a la “interacción de masas de aire contrastantes” en el noreste de Estados Unidos, según Meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) . Los mismos especialistas explican que ráfagas frías desde Canadá están chocando con aire cálido del sur, provocando descensos abruptos de temperatura en distintas horas.

"Estos sistemas meteorológicos se desplazan con rapidez, reemplazando aire cálido por ártico en cuestión de 24 horas", indicaron expertos del NWS.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) señala que "la variabilidad atmosférica típica de la primavera intensifica estos contrastes, con temperaturas oscilando de 20°C a bajo cero".

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La ubicación geográfica de Nueva York agrava el fenómeno conocido como "latigazo climático". Datos de NOAA muestran un calentamiento gradual, pero con picos de frío persistentes por lo anteriormente mencionado.

Mientras Nueva York lidia con estos inconvenientes climáticos, las predicciones indican un posible repunte térmico hacia fin de mes. Sin embargo, la recomendación es monitorear alertas del NWS diariamente.