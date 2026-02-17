inklusion.png Sitio accesible
¡Contagios cobran vidas! Suman 31 muertos por sarampión en México

¿Cómo tramitar el Número de Seguro Social (SSN) por primera vez?

Aprende cómo obtener el Número de Seguro Social (SSN) en Estados Unidos este 2026. Requisitos, documentos y pasos claves para iniciar tu vida laboral y financiera

Por: Jesús Palencia | Stoic Media

El Número de Seguro Social, también conocido como SSN, te facilitará el acceso a derechos básicos indispensables para desarrollar una vida estable y productiva en territorio estadounidense. Su función, es servir como identificación oficial, llevar un registro legal y asegurar que el trabajador cumpla con sus obligaciones fiscales.

