¿Cómo tramitar el Número de Seguro Social (SSN) por primera vez?
Aprende cómo obtener el Número de Seguro Social (SSN) en Estados Unidos este 2026. Requisitos, documentos y pasos claves para iniciar tu vida laboral y financiera
El Número de Seguro Social, también conocido como SSN, te facilitará el acceso a derechos básicos indispensables para desarrollar una vida estable y productiva en territorio estadounidense. Su función, es servir como identificación oficial, llevar un registro legal y asegurar que el trabajador cumpla con sus obligaciones fiscales.
