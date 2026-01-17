Casos de sarampión se disparan en Carolina del Sur: ¿Cuáles son los síntomas a los que debes estar alerta?

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta ante el aumento de casos de sarampión en Carolina del Sur, un brote que sigue sumando contagios y que ha encendido las alarmas por su alta facilidad de transmisión, especialmente en comunidades con baja vacunación. En los reportes más recientes, se informó acerca de 124 nuevos casos en pocos días, elevando el total a 558, con el foco del brote en el condado de Spartanburg.

El sarampión no es “una simple roncha”: es un virus que se transmite por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, y puede propagarse con rapidez si hay personas sin protección. Por eso, el llamado de las autoridades se centra en la prevención y en identificar a tiempo los síntomas, sobre todo en niños y personas vulnerables.

Sarampión en Carolina del Sur: por qué preocupa el brote

El brote de sarampión en Carolina del Sur preocupa porque se trata de una de las enfermedades más contagiosas, y los casos y brotes tienden a crecer donde hay grupos sin vacunar. Además, aunque en Estados Unidos el sarampión fue declarado “eliminado” en 2000, los brotes pueden reaparecer cuando el virus se introduce y encuentra espacios con baja cobertura de vacunación.

Autoridades y expertos recuerdan que la vacuna triple viral (MMR) es la mejor protección contra el sarampión, y que mantener esquemas al día ayuda a cortar cadenas de transmisión. En medio de este escenario, la recomendación clave es no bajar la guardia: vigilar síntomas, reducir exposición y consultar a un médico si hay sospecha, especialmente si hay bebés o menores sin esquema completo.

Síntomas del sarampión: señales de alerta en niños

Los síntomas del sarampión suelen comenzar con fiebre alta, malestar y el llamado cuadro de las “tres C”: tos, secreciones nasales y conjuntivitis (ojos rojos y llorosos). También pueden aparecer las manchas de Koplik (puntitos blanquecinos dentro de la boca), que son un signo muy característico del sarampión.

Después, aparece el sarpullido o erupción maculopapular, que típicamente surge alrededor de 14 días tras la exposición y se extiende desde la cabeza hacia el tronco y luego a las extremidades. Un dato clave: una persona puede ser contagiosa desde 4 días antes hasta 4 días después de que aparece la erupción, lo que facilita que el virus se propague incluso antes de que la familia sospeche el diagnóstico.

Si tú o tus hijos presentan fiebre alta con tos, moqueo y ojos rojos, y luego aparece una erupción que “baja” desde la cara al resto del cuerpo, conviene actuar con rapidez y contactar a un proveedor de salud antes de acudir, para evitar exponer a otros. Y ojo: en menores pequeños y personas con defensas bajas, el sarampión puede complicarse y requerir hospitalización, por lo que no se debe minimizar ningún cuadro sospechoso.