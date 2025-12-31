WhatsApp presenta funciones nuevas como stickers y efectos para celebrar Año Nuevo

WhatsApp anunció una serie de funciones especiales pensadas para acompañar el envío de mensajes, llamadas y videollamadas durante la llegada del Año Nuevo 2026. El 31 de diciembre es la jornada de mayor actividad global en la plataforma, con un volumen que supera ampliamente el de un día habitual, tanto en mensajes como en llamadas.

En este contexto, WhatsApp se consolida como el principal canal de comunicación para compartir saludos, coordinar encuentros y mantener el contacto entre familiares y amigos que se encuentran en distintas ciudades o países. Con estas novedades, la aplicación busca ampliar las opciones expresivas y visuales disponibles durante una de las fechas más utilizadas del año.

Efectos festivos en videollamadas y reacciones animadas

Las videollamadas suman efectos especiales que se activan durante la comunicación. Al tocar el ícono de efectos, los usuarios pueden incorporar animaciones como fuegos artificiales, confeti y estrellas en tiempo real, generando un entorno visual acorde a la celebración, incluso a distancia.

Además, regresan las reacciones con confeti animado. Al utilizar el emoji correspondiente, el chat muestra una animación especial que acompaña los mensajes enviados durante la fecha.

Stickers exclusivos y estados animados por Año Nuevo

Entre las funciones destacadas se encuentra el lanzamiento de un paquete de stickers exclusivo de 2026. Los usuarios pueden descargarlo para enviar imágenes animadas diseñadas especialmente para felicitar el Año Nuevo, con motivos asociados a celebraciones y buenos deseos.

Por primera vez, los stickers animados también pueden utilizarse en las actualizaciones de estado. Esta función permite publicar saludos temporales con elementos visuales dinámicos, visibles para todos los contactos, diferenciando los mensajes festivos de las publicaciones habituales.

Herramientas para organizar reuniones y compartir la celebración

WhatsApp también refuerza su rol como herramienta de organización. La función de eventos en grupos permite fijar información clave, confirmar asistencias y centralizar detalles sobre encuentros. Las encuestas ayudan a definir comidas, bebidas o actividades, mientras que la ubicación en tiempo real facilita la llegada de los invitados y la coordinación de traslados.

Para quienes no pueden participar de forma presencial, la plataforma sugiere el uso de notas de voz o video, que permiten compartir mensajes más personales y mantener el vínculo durante la celebración.

Con estas funciones, WhatsApp refuerza su uso como espacio central de comunicación durante la noche de Año Nuevo, integrando opciones visuales y herramientas prácticas para acompañar el inicio de 2026.