Acusan a famosa modelo e influencer venezolana Rosita de liderar red que robó millones en cajeros automáticos en EUA

Una famosa modelo e influencer venezolana, conocida artísticamente como “Rosita” , fue acusada por autoridades federales de Estados Unidos de formar parte —y presuntamente liderar— una red criminal vinculada al Tren de Aragua, señalada por realizar robos multimillonarios en cajeros automáticos mediante sofisticados métodos de ciberfraude.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal en Nebraska, que imputó a un total de 54 personas por su participación en lo que describen como una vasta conspiración criminal transnacional. Entre los acusados figura Jimena Romina Araya Navarro , modelo, DJ y actriz venezolana, quien actualmente enfrenta cargos por apoyo material al Tren de Aragua, organización considerada “terrorista” por Estados Unidos.

Today we’re announcing the indictments of over fifty Tren De Aragua (TdA) gang members. These gang members conspired and deployed malware to steal millions of dollars from ATMs (aka ATM jackpotting) in the US.



Learn more about these indictments here: https://t.co/qbZevMMeS8 pic.twitter.com/WmeWxiTIIG — FBI (@FBI) December 18, 2025

Según documentos judiciales, las autoridades sostienen que la red utilizó la técnica conocida como jackpotting , que consiste en instalar malware en cajeros automáticos para forzar la dispensación masiva de efectivo. El dinero robado —que asciende a millones de dólares— habría sido utilizado para financiar actividades delictivas y posteriormente lavado a través de distintos miembros de la organización.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Señalamientos directos y vínculos con el Tren de Aragua

De acuerdo con la Fiscalía, Araya Navarro no solo habría participado en el lavado de dinero, sino que también mantenía vínculos directos con altos líderes del Tren de Aragua, entre ellos Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, identificado como jefe máximo del grupo criminal. Las autoridades aseguran que la influencer “aparece en fotografías y eventos sociales junto a él”.

Además, se le acusa de haber colaborado en la fuga de Guerrero Flores de una prisión venezolana en 2012, así como de facilitar recursos y contactos clave para las operaciones financieras de la organización fuera de Venezuela. La modelo ya había sido sancionada previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

La fiscal federal Lesley A. Woods informó que existen dos acusaciones formales: una presentada en diciembre de 2025 contra 22 personas por delitos que incluyen conspiración para apoyar terrorismo, fraude bancario y lavado de dinero; y otra, presentada en octubre, que imputa a 32 individuos en 56 cargos adicionales.