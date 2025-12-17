Tragedia en EUA por profesor del MIT encontrado muerto en su casa

Un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts fue asesinado a tiros en su hogar cerca de Boston, dejando consternada a toda la comunidad académica. Nuno F. Gomes Loureiro, de 47 años, experto en ingeniería y ciencia nuclear, murió tras recibir varios disparos la noche del lunes, según informó BBC News y confirmaron la policía de Brookline y funcionarios del Instituto.

Los agentes respondieron alrededor de las 20:30 hora local a un llamado por disparos en un apartamento. Vecinos relataron haber escuchado “tres golpes fuertes”, que pensaron eran alguien derribando una puerta. Hasta el momento, nadie se encuentra bajo custodia y las autoridades mantienen el caso como una investigación de homicidio activa y en curso .

MIT is confirming Nuclear Science, Engineering, and Physics Professor Nuno Loureiro was shot to death at his Brookline home last night. He was also Dir. Of MIT’s Plasma & Fusion Center. No suspects. @boston25 #TrueCrime pic.twitter.com/Yw2fKoUGar — Bob Ward Boston 25 (@Bward3) December 16, 2025

Loureiro, físico teórico y científico de la fusión, se unió al Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2016 y fue nombrado director del Centro de Ciencia y Fusión del Plasma en 2024. Su investigación abordaba la dinámica del plasma magnetizado y el desarrollo de energía de fusión limpia, un campo crucial para el combate al cambio climático.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Conmoción en el MIT

La muerte de Nuno Loureiro ha conmocionado a estudiantes, colegas y vecinos del MIT. Algunos de sus pupilos visitaron su apartamento para presentar sus respetos, mientras la universidad activó protocolos de apoyo psicológico para quienes conocieron al profesor.

Un portavoz del Instituto declaró: "Nuestras más sinceras condolencias a su familia, estudiantes y colegas", reflejando el profundo impacto de su fallecimiento.

Dennis Whyte, anterior director del centro de investigación, describió a Loureiro como un científico brillante y mentor ejemplar, destacando su liderazgo, su pasión por la enseñanza y su carácter compasivo.

Deepto Chakrabarty, jefe del departamento de física, también lo reconoció como un defensor de la física del plasma, señalando que su investigación reciente marcaba una nueva y emocionante dirección científica.