Nueva York subirá 10 centavos a la tarifa del metro en enero de 2026

Los usuarios del transporte público en la ciudad de Nueva York enfrentarán un ajuste en los precios a partir del 4 de enero de 2026, cuando entren en vigencia las nuevas tarifas aprobadas por la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés). La medida incluye un aumento en el costo base de los viajes y modificaciones en la forma de pago, en el marco de la transición definitiva a un sistema sin contacto.

MTA recuerda aumento tarifa del metro y autobuses en New York entra en vigencia el 04 de Enero 2026 #mta #bus #ny pic.twitter.com/ogAiwvuchM — @klknewyork (@klknewyorkrd) December 15, 2025

La tarifa estándar del metro y los autobuses locales, vigente desde 2023, pasará de 2,90 a 3,00 dólares, lo que representa el valor más alto en la historia del sistema. El incremento se aplicará a la mayoría de los pasajeros y se acompañará de cambios en otros tipos de boletos y servicios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ajustes en tarifas y servicios para distintos usuarios

Además del aumento en la tarifa base, se modificarán otros precios del transporte público. Los viajes con tarifa reducida para adultos mayores, personas con discapacidades y pasajeros con ingresos limitados subirán de 1,45 a 1,50 dólares. En el caso de los autobuses exprés, utilizados principalmente para trayectos más largos entre distritos, el costo pasará de 7,00 a 7,25 dólares.

El billete sencillo, frecuente entre turistas o usuarios sin MetroCard u OMNY, aumentará de 3,25 a 3,50 dólares. Al mismo tiempo, la MTA avanzará con la eliminación gradual de la MetroCard tradicional, que dejará de utilizarse después del 31 de diciembre de 2025. Desde 2026, todos los pasajeros deberán pagar mediante el sistema sin contacto OMNY (One Metro New York).

OMNY y nuevos límites de gasto semanal

Uno de los cambios centrales es la adopción permanente del límite de tarifas de siete días. Con este esquema, una vez que un pasajero paga 12 viajes en un período consecutivo de una semana, los recorridos adicionales en metro y autobús local durante ese lapso no tendrán costo.

Con la nueva tarifa base de 3,00 dólares, el gasto máximo semanal para viajes ilimitados en metro y autobús local será de 35 dólares. Para los usuarios con tarifa reducida, el tope será de 17,50 dólares en el mismo período. Este sistema busca reemplazar las antiguas opciones ilimitadas semanales y mensuales de la MetroCard.

En el caso de los autobuses exprés, también se establecerá un límite semanal. Los pasajeros que utilicen una combinación de metro, autobús local y autobús exprés no pagarán más de 67 dólares en siete días consecutivos.

Las modificaciones tarifarias se enmarcan en la transición hacia métodos de pago sin contacto y en los ajustes necesarios para sostener la financiación del transporte público. Si bien el aumento en la tarifa base es de 10 centavos, los cambios tendrán un impacto distinto según la frecuencia de uso, con mayores efectos para usuarios ocasionales y visitantes a partir de enero de 2026.