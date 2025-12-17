Anuncian la fecha en la que iniciará el control biométrico a extranjeros en los aeropuertos de EUA

Estados Unidos comenzará a aplicar un nuevo control migratorio que impactará a millones de viajeros extranjeros. A partir del 26 de diciembre de 2025 , las autoridades federales empezarán a tomar fotografías y datos biométricos no solo al ingreso, sino también a la salida del país, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una norma publicada en el Registro Federal.

Hasta ahora, el gobierno únicamente recopilaba información biométrica cuando una persona extranjera ingresaba al país. Con este cambio, se implementa por primera vez un sistema integral de entrada y salida , cuyo objetivo es verificar identidades, confirmar tiempos de estancia y reforzar el control migratorio en todo Estados Unidos.

La medida será obligatoria para adultos y menores de edad, sin importar nacionalidad o tipo de estatus migratorio. Las autoridades advirtieron que negarse a proporcionar estos datos podría derivar en consecuencias legales , incluyendo problemas para ingresar nuevamente al país o sanciones por incumplir las condiciones migratorias.

¿A quiénes aplica el nuevo control biométrico?

La nueva regulación alcanza a todas las personas que no sean ciudadanos estadounidenses, sin excepciones. Esto incluye a quienes ingresan con visas temporales, como turistas, estudiantes o trabajadores, así como a residentes permanentes con green card y personas con otros estatus migratorios.

El requisito también se aplicará a niños, adultos mayores y personas de cualquier nacionalidad, dejando claro que la edad o el tipo de permiso no exime del proceso. El DHS busca estandarizar la verificación de identidad para todos los extranjeros que cruzan las fronteras del país.

¿Dónde y qué datos biométricos se recopilarán?

El control biométrico se aplicará en todos los puntos oficiales de salida del país, incluyendo aeropuertos internacionales, cruces fronterizos terrestres con México y Canadá, y puertos marítimos utilizados por cruceros o embarcaciones internacionales.

Las autoridades recopilarán fotografías faciales de alta resolución, huellas dactilares y escaneo del iris del ojo. En algunos casos específicos, también podrán registrar datos de voz u otros identificadores biométricos que el DHS considere necesarios para confirmar la identidad.

El objetivo es verificar que la persona sea quien dice ser y que haya cumplido con el tiempo de estancia autorizado, reforzando así el sistema de control migratorio y reduciendo posibles irregularidades.