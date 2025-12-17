Detectan plomo en el agua de 60 escuelas del sureste de Nueva York: listado completo

Un informe reciente del Departamento de Salud del estado de Nueva York, reseñado por PIX11 , encendió las alertas sanitarias al identificar 61 distritos escolares con presencia de plomo en el agua potable al sureste del estado. La mayoría de los casos se concentran en Long Island, específicamente en los condados de Suffolk y Nassau , una región densamente poblada y con miles de estudiantes en edad escolar.

De acuerdo con los resultados de las pruebas, casi 40 distritos en Suffolk y más de 20 en Nassau registraron niveles de plomo superiores a 5 microgramos por litro, el umbral que obliga a tomar acciones inmediatas. Ante estos hallazgos, las escuelas afectadas deben retirar del servicio las fuentes de agua contaminadas y proporcionar alternativas gratuitas y seguras a estudiantes y personal en las escuelas.

Las autoridades estatales también exigen que los distritos escolares notifiquen a padres y empleados sobre los resultados positivos y pongan en marcha un plan de remediación. Una vez completadas las medidas correctivas, las escuelas deberán realizar pruebas posteriores para confirmar que el agua cumple con los estándares de seguridad.

¿Qué medidas deben tomar las escuelas tras detectar plomo en el agua?

Tras los resultados positivos, los distritos escolares están obligados a retirar inmediatamente del servicio las fuentes de agua contaminadas y garantizar el acceso a alternativas seguras y gratuitas, como agua embotellada o estaciones temporales. Estas acciones buscan reducir cualquier riesgo de exposición al plomo, especialmente entre niños y adolescentes.

La exposición al plomo, especialmente en niños, puede provocar problemas de desarrollo, aprendizaje y salud a largo plazo, por lo que expertos subrayan la importancia de la vigilancia continua del agua en centros educativos.

Además, las autoridades del estado de Nueva York exigen que las escuelas informen de manera formal a padres, personal y comunidades educativas sobre los niveles detectados.

Cada distrito debe implementar un plan de remediación, que puede incluir el reemplazo de tuberías, válvulas o bebederos, seguido de pruebas posteriores obligatorias. Solo después de confirmar que los niveles de plomo están dentro de los límites permitidos, las fuentes de agua pueden volver a utilizarse, asegurando así un entorno escolar más seguro.