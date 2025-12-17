Chipotle en EUA te dará comida gratis si usas suéteres navideños

Chipotle anunció una promoción especial para cerrar diciembre dirigida a los clientes que participen del clima festivo. La cadena de comida rápida realizará una jornada promocional en la que ofrecerá platillos gratuitos a quienes asistan a sus restaurantes con vestimenta navideña, especialmente suéteres navideños, como parte de sus acciones comerciales de fin de año.

This December, get free Chipotle entrées with their "Unwrap Extra" promotion:



BOGO Deals: Buy one entrée, get a second free after 4 p.m. local time on remaining Saturdays in December (in-restaurant only).

Extra Sweater Day (Dec 20): Wear a festive sweater for a BOGO entrée deal.… pic.twitter.com/oiKqy4L4l4 — anreads (@newyorktaxcon) December 14, 2025

La iniciativa coincide con otras campañas del sector durante la temporada, en la que distintas cadenas buscan atraer consumidores mediante ofertas limitadas y beneficios exclusivos a través de programas de fidelización y aplicaciones móviles.

Chipotle premiará a clientes con suéteres festivos

La promoción, denominada “Extra Sweater Day”, se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre. Durante ese día, Chipotle ofrecerá una promoción de compra uno y recibe otro gratis en platillos principales a los clientes que acudan a los locales usando un suéter festivo o exageradamente navideño.

La oferta estará disponible desde las 4:00 p.m. hasta el cierre de cada restaurante y tendrá un límite de hasta cinco platillos gratuitos por cuenta. Para acceder al beneficio, será necesario ser miembro del programa de recompensas de Chipotle. La promoción aplica para burritos, burrito bowls, quesadillas, ensaladas y tacos, y excluye los menús infantiles.

Esta acción representa la tercera y última promoción especial de la cadena durante diciembre. A comienzos de mes, Chipotle lanzó una oferta de tres tacos gratis al comprar tres el 6 de diciembre, y un 2×1 en burritos el 13 del mismo mes.

Burger King extiende sus ofertas durante la temporada

En paralelo, Burger King también desplegó una campaña promocional para las fiestas bajo el nombre “13 Días de Ofertas”, vigente del 12 al 24 de diciembre. A través de la aplicación de la cadena, los clientes pueden desbloquear descuentos diarios con una compra mínima de 5 dólares.

Entre las promociones destacadas, el 16 de diciembre se ofrece una hamburguesa con queso gratis con un gasto de 5 dólares, y el 17 de diciembre un Whopper o Impossible Whopper por 3,99 dólares. El 18 de diciembre incluye un Croissan’wich gratis y el 19 de diciembre cinco French Toast Sticks sin costo.

Las ofertas continúan el 20 de diciembre con Jalapeño Cheddar Bites gratis y el 21 de diciembre con Cini Minis gratis, ambas con el mismo mínimo de compra. Para el cierre de la campaña, Burger King ofrecerá un Whopper Jr. gratis el 22 de diciembre, un Original Chicken Sandwich gratis el 23 de diciembre y dos galletas gratuitas en Nochebuena, siempre mediante la aplicación oficial de la marca.