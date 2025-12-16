Escándalo y romance: Trump Jr. se compromete con la modelo e influencer Bettina Anderson

Donald Trump Jr., hijo mayor del expresidente Donald Trump, confirmó su compromiso con la modelo e influencer Bettina Anderson , según medios estadounidenses. La noticia se dio durante una recepción navideña en la Casa Blanca, donde el propio Trump compartió el anuncio con los invitados, de acuerdo con CNN.

El compromiso se produce apenas un año después de que Trump Jr. rompiera su relación con Kimberly Guilfoyle, con quien estuvo comprometido y cuya separación generó rumores de infidelidad. Este será su segundo matrimonio y su tercer compromiso importante, tras su divorcio de Vanessa Trump, con quien tuvo cinco hijos.

Donald Trump Jr. and Bettina Anderson engaged https://t.co/M8yHhZq9yT pic.twitter.com/bYahkKs2Bi — Page Six (@PageSix) December 16, 2025

Bettina Anderson es reconocida en los círculos sociales de Palm Beach, Florida , como modelo e influencer, y participa activamente en eventos benéficos y culturales.

Su relación con Trump Jr. comenzó a atraer atención mediática a finales de 2024, y desde entonces ambos han aparecido juntos en diversos eventos públicos y familiares.

Un nuevo capítulo en la vida personal de Trump Jr.

El hijo mayor de Trump ha estado en el ojo público durante décadas, participando activamente en los negocios familiares y en la política republicana.

Este nuevo paso personal ocurre mientras mantiene una presencia constante en medios y eventos sociales.

La ceremonia, aún sin fecha definida, podría realizarse en la Casa Blanca, un escenario poco común para bodas de hijos de presidentes, de acuerdo con reportes.

Quién es Bettina Anderson

Bettina Anderson es una modelo, socialité e influencer oriunda de Palm Beach, Florida, conocida por su participación en círculos sociales, culturales y benéficos de alto perfil en Estados Unidos. Ha estado presente en eventos importantes y en iniciativas filantrópicas locales e internacionales.

Anderson nació en diciembre de 1986 en una familia con trayectoria en los negocios y la filantropía. Es hija de Harry Loy Anderson Jr., un banquero prominente, e Inger Anderson, destacada por su trabajo en proyectos culturales y benéficos.

Se graduó de la Universidad de Columbia con un título en Historia del arte, crítica y conservación, lo que complementa su perfil de socialité con una formación académica sólida.

Además de su carrera como modelo e influencer, Anderson ha cofundado organizaciones sin fines de lucro enfocadas en ayuda ante desastres y conservación ambiental, consolidándose como una figura pública con intereses más allá del entretenimiento y las redes sociales.