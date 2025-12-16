Nueva York ajusta reglas de estacionamiento en las calles ante fuertes nevadas

La ciudad de Nueva York anunció la suspensión temporal de las normas de estacionamiento lateral alternativo (ASP) debido a las fuertes nevadas que afectaron a millones de conductores y servicios urbanos. Esta medida busca permitir que las máquinas quitanieves despejen las calles de manera eficiente, evitando acumulaciones peligrosas de nieve y hielo.

Los neoyorquinos no tendrán que mover sus vehículos el lunes 15 de diciembre, lo que facilita las operaciones de limpieza de calles y asegura que los equipos de saneamiento puedan trabajar sin interrupciones. Aunque el ASP está suspendido, los parquímetros siguen vigentes y el pago sigue siendo obligatorio en los lugares designados.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DoT) informó que la suspensión estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 del lunes. La ciudad también monitorea las condiciones meteorológicas y podría extender la suspensión en caso de nevadas adicionales o situaciones de emergencia.

Cómo afecta la suspensión de ASP a los conductores y servicios

Las suspensiones del ASP tienen implicaciones directas en el tráfico y los desplazamientos diarios. Los conductores no necesitan mover sus vehículos para la limpieza de calles, lo que reduce riesgos de multas y remolques durante las nevadas.

Esta medida también impacta en los servicios de saneamiento de la ciudad, permitiendo que las barrenderas y quitanieves limpien eficientemente calles principales y secundarias. La eficiencia en la remoción de nieve es crucial para evitar accidentes y mantener la movilidad de la ciudad.

Los negocios locales se ven beneficiados al permitir un acceso más seguro y constante, evitando bloqueos en zonas comerciales y residenciales durante la limpieza de calles. Además, la suspensión temporal ayuda a reducir la congestión causada por vehículos mal estacionados en días de clima severo.

Qué deben saber los neoyorquinos y próximas suspensiones

Los residentes deben tener en cuenta que, aunque el ASP está suspendido, otras normas de estacionamiento siguen vigentes. Los parquímetros deben pagarse y el cumplimiento de señales de tránsito continúa siendo obligatorio.

Las normas de ASP se reanudarán el martes, tras la suspensión del lunes, pero la ciudad podría anunciar nuevas suspensiones dependiendo del pronóstico meteorológico o días festivos importantes, como Navidad y Año Nuevo. Se recomienda consultar el sitio web NYC 311 para conocer el estado actualizado de la limpieza de calles y suspensiones de emergencia.

La señalización del ASP se encuentra en letreros con una "P" cruzada por una escoba, indicando los días y horarios en que no se permite estacionar. Cuando el ASP está activo, no se puede estacionar en el lado de la calle que se está limpiando, incluso si la barrendera ya ha pasado.