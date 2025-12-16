Alerta en EUA: Nueva cepa de gripe H3N2 se propaga rápidamente en más de 30 estados

Una nueva variante del virus de la gripe A H3N2 , identificada como subclade K, está generando alerta en Estados Unidos debido a su rápida propagación y a su capacidad potencial de evadir la inmunidad de la vacuna 2025-2026, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De acuerdo con un reportaje de TODAY.com , la cepa ya ha sido detectada en más de 30 estados, incluyendo Nueva York, California, Texas y Florida, y podría causar una temporada de gripe más grave que la del año anterior.

Aunque la temporada de gripe aún no alcanza su punto máximo, los expertos advierten que la nueva cepa puede propagarse rápidamente, especialmente entre niños pequeños, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas . La detección temprana de la enfermedad es complicada porque los tests de gripe estándar no identifican subclados, y la vigilancia depende de la secuenciación genética de los virus enviada a los CDC por laboratorios estatales y locales.

Según la base de datos GISAID, se han registrado secuencias de la nueva cepa en al menos 30 estados y el Distrito de Columbia, lo que indica que la gripe mutada ya circula de manera extensa y que los casos podrían aumentar en las próximas semanas, especialmente después de las reuniones navideñas.

Qué es la nueva cepa de gripe H3N2

La nueva cepa de gripe presenta varias mutaciones que la diferencian de la H3N2 incluida en la vacuna 2025-2026. Estas mutaciones permiten que el virus evada la inmunidad previa y aumentan la probabilidad de que cause síntomas más graves en algunos pacientes, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud crónicas.

El Dr. Andrew Pekosz, virólogo de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, explica que la gripe mutada puede ser especialmente peligrosa en esta temporada porque coincide con un incremento de actividades sociales y reuniones familiares, lo que facilita su transmisión.

Además, añade, esta cepa muestra cambios en la proteína hemaglutinina, que es la parte del virus que el sistema inmunológico reconoce y ataca, lo que significa que la respuesta inmune generada por la vacuna actual podría ser menos efectiva.

La nueva cepa puede causar síntomas típicos de la gripe, como fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión, dolores musculares, fatiga y vómitos, pero en algunos casos puede provocar complicaciones más graves, incluyendo neumonía o deshidratación, particularmente en los grupos más vulnerables. Por ello, los expertos recomiendan vacunación, lavado de manos frecuente y evitar lugares concurridos cuando se presenten síntomas, como medidas preventivas clave para limitar la propagación del virus.