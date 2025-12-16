FBI ofrece recompensa de $50,000 por información sobre el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown

El FBI anunció una recompensa de hasta $50,000 por información que conduzca al arresto y condena del sospechoso del tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad de Brown , en Providence, Rhode Island. La medida se suma al apoyo que la división de Boston del FBI está brindando a la policía de Providence en la búsqueda del agresor.

La agencia federal difundió un cartel con tres imágenes del sospechoso, descrito como un hombre con complexión robusta . El cartel identifica al individuo como “desconocido”, solicitando cualquier información que pueda ayudar en la investigación.

El director del FBI, Kash Patel, informó que se enviaron recursos adicionales para rastrear pistas, recorrer vecindarios y recopilar inteligencia. Además, el Equipo de Respuesta a Evidencias continúa procesando la escena en el campus, mientras que el laboratorio en Quantico asiste con el análisis de pruebas.

Videos y nuevas pistas sobre el sospechoso

La policía de Providence compartió videos de seguridad recientemente liberados que muestran a la persona buscada para ser interrogada en relación con el tiroteo. Según las autoridades, dos estudiantes murieron y nueve resultaron heridos en un aula del Barus & Holley Building, ubicado en College Hill, zona histórica del este de Providence que combina edificios antiguos con modernos del campus.

El presidente de Universidad de Brown , Christina H. Paxson, describió el incidente como un caso de “violencia armada devastadora”. Las autoridades locales solicitan entrevistas con cualquier persona que haya estado en el Barus & Holley Building el viernes o sábado, indicando que incluso detalles aparentemente menores podrían ser útiles para la investigación.

Colaboración federal y local

El FBI y la policía de Providence han difundido un póster para obtener información, mientras las investigaciones continúan en el campus. La búsqueda se mantiene activa y las autoridades han pedido a la comunidad que informe cualquier dato que pueda llevar a la identificación y captura del sospechoso.