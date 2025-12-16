FBI detiene a cuatro personas por planear ataque terrorista pro-Palestina en Año Nuevo en Los Ángeles

El FBI anunció la detención de cuatro personas vinculadas a un grupo extremista pro-Palestina que presuntamente planeaban ataques coordinados con bombas durante la celebración de Año Nuevo en Los Ángeles, California. Los arrestados son Audrey Carroll, Zachary Page, Dante Gaffield y Tina Lai, todos integrantes de la facción radical conocida como Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF).

Los acusados enfrentan cargos por conspiración y posesión de dispositivos destructivos no registrados, luego de que se descubriera un complot que incluía instrucciones para fabricar explosivos y detonar mochilas en cinco ubicaciones simultáneamente a la medianoche de Navidad.

Durante la rueda de prensa, el FBI y la Fiscalía federal indicaron que podrían presentarse cargos adicionales y que existen más miembros del grupo, aunque los arrestados serían los directamente implicados en el plan.

Detalles del complot y materiales incautados

Según documentos judiciales, Carroll proporcionó al FBI un manuscrito con los detalles del plan, que incluía la creación de bombas de tubo complejas y métodos para evitar dejar evidencia. Los agentes del FBI descubrieron un campamento en el desierto con materiales para fabricar explosivos, incluyendo PVC, nitrato de potasio, carbón, azufre y fusibles, distribuidos en mesas plegables.

Los sospechosos habrían formado un chat en Signal llamado "Orden del Loto Negro", donde discutían la ejecución del ataque. La evidencia también incluye pósters y materiales extremistas hallados en la residencia de Carroll, con mensajes como "MUERTE AL ICE" y "MUERTE A AMÉRICA, ¡LARGA VIDA A LA ISLA TORTUGA Y PALESTINA!".

Las investigaciones incluyeron órdenes de cateo en hogares de Glendale y el sur de Los Ángeles, donde los agentes confiscaron más materiales relacionados con el Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF).

Reacción de autoridades y seguridad en la ciudad

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, destacó que el caso evidencia la amenaza persistente de grupos extremistas y la necesidad de que las agencias de seguridad permanezcan vigilantes.

El Asistente Fiscal Federal Bill Essayli aseguró que las amenazas de este tipo son campañas organizadas de intimidación dirigida, y que la colaboración entre FBI y policía local permitió impedir un ataque potencialmente devastador.

El FBI continúa investigando la actividad en línea relacionada con el caso, incluyendo una cuenta de Instagram llamada "The Turtle Liberation", que promovía violencia contra funcionarios estadounidenses y llamaba a una revolución organizada.