Starlink retira en EUA su plan más económico de $40 dólares

El plan más accesible de Starlink en Estados Unidos, que ofrecía una conectividad residencial de 100 Mbps por $40 dólares mensuales, dejó de estar disponible sin anuncio previo en el sitio web oficial de la compañía. La ausencia de esta opción generó consultas entre usuarios que buscaban alternativas de menor costo para el acceso a internet satelital.

Qué planes de Starlink dejó de ofrecerse en Estados Unidos

En los últimos días, usuarios estadounidenses reportaron en Reddit que el plan de 100 Mbps ya no aparece ni en la página Starlink.com ni en la aplicación oficial. Algunos señalaron que la opción dejó de estar disponible para nuevos clientes en estados como Nebraska, y que también desapareció en zonas de Illinois y Nevada.

Un lector de Maine indicó que logró cambiarse al plan de 100 Mbps el domingo 7 de diciembre para dos antenas Starlink, poco antes de que fuera retirado. Otros usuarios relataron que, tras actualizarse temporalmente, ya no pudieron regresar a la tarifa de $40 dólares mensuales.

El plan Residencial 100 Mbps había sido lanzado el mes anterior y se diferenciaba por su precio frente al costo estándar de $120 dólares del servicio residencial habitual. Su disponibilidad estaba limitada a áreas con exceso de capacidad, lo que permitió que tanto nuevos suscriptores como clientes existentes accedieran a la oferta hasta alcanzar el límite en las zonas habilitadas.

Pese a su retiro en Estados Unidos, el plan continúa vigente en Australia y Canadá, de acuerdo con la información visible en el sitio web de Starlink y en su portal de atención al cliente. En febrero, la compañía había lanzado en el mercado estadounidense el plan Residencial Lite a 80 dólares mensuales, como parte de una estrategia de ajustes y promociones aplicada en los últimos dos años.

Avances del servicio Starlink Direct to Cell

En paralelo a los cambios en sus planes comerciales, SpaceX continúa el desarrollo de Starlink Direct to Cell (D2C), un sistema que busca habilitar conectividad directa en teléfonos móviles en zonas sin cobertura terrestre.

La tecnología se apoya en satélites de órbita baja equipados con un módem eNodeB, que replica la función de una torre de telefonía desde el espacio. Cuando el dispositivo pierde señal convencional, se conecta automáticamente al satélite más cercano y establece una conexión LTE para el envío y recepción de mensajes de texto.

El despliegue del servicio se realizará por etapas. En una primera fase, permitirá mensajería básica, incluidos SMS y aplicaciones como WhatsApp. Para 2026, está previsto sumar llamadas y transmisión de datos, sin requerir hardware adicional ni aplicaciones específicas, siempre que el teléfono sea compatible con 4G/LTE y cuente con Android 12 o iOS 16, además de una vista despejada al cielo para establecer la conexión.