Virus estomacal altamente contagioso Norovirus se extiende en temporada navideña en EUA

Autoridades sanitarias de Estados Unidos alertaron sobre el aumento de casos de norovirus, un virus estomacal altamente contagioso, especialmente en Illinois y otros estados del Medio Oeste, según datos citados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y reportes de NBC News . El incremento ocurre en plena temporada de reuniones familiares, lo que podría facilitar aún más su propagación.

El norovirus, también conocido como la “enfermedad del vómito invernal” , es particularmente difícil de eliminar y muchas personas pueden transmitirlo sin saberlo. De acuerdo con expertos, el número real de contagios podría ser mayor al registrado, ya que no suele confirmarse mediante pruebas de laboratorio.

En Estados Unidos, los datos más recientes muestran que, aunque a nivel nacional algunos indicadores comienzan a estabilizarse, los casos en el Medio Oeste continúan en aumento, lo que ha llevado a departamentos de salud locales a emitir alertas preventivas a la población.

Aumento de casos y alertas sanitarias en el Medio Oeste

El Departamento de Salud del condado de DuPage, en Illinois, advirtió esta semana que los casos de norovirus siguen aumentando, señalando que cualquier persona puede infectarse debido a su alto nivel de contagio. Especialistas indican que el repunte en esta época del año no es inusual, pero sí preocupante por la facilidad con la que el virus se propaga.

El doctor Jonathan Martin, especialista en enfermedades infecciosas del sistema de salud del condado de Cook, explicó que el norovirus suele diagnosticarse clínicamente y no se prueba de forma rutinaria, lo que significa que muchos casos no se contabilizan oficialmente.

Datos de aguas residuales también respaldan el incremento. El programa WastewaterSCAN detectó un aumento significativo de concentraciones del virus en zonas de Michigan e Indiana, lo que sugiere una circulación más amplia de lo que reflejan los reportes médicos.

Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas

Según el CDC, el norovirus es un virus extremadamente contagioso que provoca vómitos y diarrea , y que se propaga con rapidez en espacios cerrados como hogares, escuelas y residencias de cuidado. Su resistencia lo hace difícil de eliminar con métodos de limpieza convencionales.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición. Los más comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea y dolor estomacal, aunque también pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza y malestar corporal.

A diferencia de otros virus invernales, el norovirus no suele causar congestión ni tos, lo que ayuda a distinguirlo de infecciones respiratorias. Aunque la mayoría de los casos se resuelven en uno o dos días, las autoridades advierten que pueden presentarse complicaciones, especialmente por deshidratación, que requieren atención médica.