Revelan el motivo por el que liberaron al sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown

Las autoridades de Providence, Rhode Island, liberaron el domingo por la noche a un sospechoso detenido en relación con el tiroteo ocurrido en la Universidad Brown, luego de determinar que las pruebas ya no apuntaban a ese individuo. El ataque dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, y tras la liberación, los investigadores quedaron sin un sospechoso confirmado, de acuerdo con Fox News.

El detenido, un hombre de 24 años de Wisconsin, fue inicialmente arrestado en un hotel de Coventry, a unos 50 kilómetros de Providence, la capital de Rhode Island, donde las fuerzas de operaciones especiales recuperaron dos armas de fuego y cargadores . Sin embargo, la revisión de las pruebas durante el día mostró que las evidencias apuntaban en otra dirección, según explicó el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, reconoció que la liberación podría generar nueva ansiedad en la comunidad. “Tenemos un asesino ahí fuera”, dijo Neronha, mientras que Smiley afirmó que el estado de seguridad en la ciudad no ha cambiado, a pesar de la mayor presencia policial.

Detalles del tiroteo y situación de las víctimas

El atacante abrió fuego el sábado por la tarde en un aula de la primera planta del edificio Barus & Holley, durante una sesión de repaso de economía. Las puertas exteriores estaban desbloqueadas, pero las aulas utilizadas para los exámenes finales requerían acceso con placa, dijo Smiley.

Entre las víctimas se encuentra Ella Cook, estudiante de Brown identificada por su iglesia en Birmingham, Alabama. De los nueve heridos, siete permanecían en estado crítico pero estable, uno en estado crítico y otro había sido dado de alta. Otra persona sufrió heridas no mortales por fragmentos de bala.

Durante el ataque, los estudiantes se refugiaron en habitaciones cerradas con llave o se escondieron detrás de muebles mientras la policía registraba el edificio. La universidad canceló todas las clases y exámenes restantes del semestre debido a la profunda preocupación por la seguridad del campus, según indicó el preboste Francis Doyle.

Investigación y búsqueda del sospechoso

Tras la liberación del sospechoso, las autoridades continúan la búsqueda del principal sospechoso, descrito como un varón de unos 30 años, vestido de negro y posiblemente con máscara de camuflaje. La policía difundió imágenes de vigilancia que muestran al individuo alejándose por Waterman Street en Providence, Rhode Island.

Los investigadores señalaron que inicialmente existía “cierto grado de evidencia”, pero que esta necesitaba ser corroborada y confirmada. Según Neronha, “a veces se va en una dirección y luego hay que reagruparse e ir en otra”, explicando la decisión de liberar al detenido.

Estudiantes que presenciaron el ataque, como Eva Erickson y Alex Bruce, relataron momentos de temor mientras la policía rodeaba sus dormitorios y laboratorios, destacando la tensión que vive la comunidad universitaria tras el tiroteo.