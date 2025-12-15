Un vuelo de JetBlue casi choca con avión militar de EUA cerca de Venezuela

Un vuelo de JetBlue que partió desde Curaçao, una isla caribeña situada frente a las costas de Venezuela, evitó por poco una colisión con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según reportó AP . El incidente ocurrió el viernes 12 de diciembre de 2025, cuando el piloto tuvo que frenar su ascenso abruptamente para esquivar la trayectoria del avión militar.

En una grabación de radio entre la tripulación y el control de tráfico aéreo, el piloto expresó su asombro por lo sucedido. “Acabábamos de ver un avión pasar justo delante de nosotros a menos de 8 kilómetros.Tuvimos que detener el ascenso”, dijo, señalando que el avión tanque pasó directamente por su ruta de vuelo, de acuerdo con las versiones.

El vuelo afectado de JetBlue se dirigía hacia el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en Estados Unidos cuando se presentó la maniobra evasiva.

JetBlue confirmó que el incidente ha sido reportado a las autoridades federales y reafirmó su disposición a colaborar con cualquier investigación que se lleve a cabo. No se reportaron daños ni heridos como resultado de esta situación.

Cómo se evitó la colisión en pleno vuelo

La aeronave militar, que realiza labores de reabastecimiento de combustible, aparentemente volaba sin un transpondedor activo, lo que dificultó su detección automática.

Debido a esa supuesta falta de señal, que es fundamental para que los sistemas de control de tráfico aéreo identifiquen y sigan la ubicación de las aeronaves, el piloto de JetBlue tuvo que actuar rápidamente para evitar cualquier contacto.

El avión militar, tras el encuentro, se dirigió hacia el espacio aéreo venezolano, según informó la tripulación.

El control de tráfico aéreo también intervino inmediatamente para brindar instrucciones y asegurar que ambos aviones mantuvieran una separación segura.

Respuesta oficial y posibles investigaciones

JetBlue, a través de su vocero Derek Dombrowski, indicó que el incidente fue comunicado a las agencias federales competentes, incluidas las encargadas de la seguridad de la aviación, y que la aerolínea colaborará en cualquier investigación requerida.

El encuentro ocurre en un contexto de actividad militar estadounidense intensificada en el Caribe, que ha incluido operaciones contra el tráfico de drogas y una mayor presión sobre el gobierno de Venezuela, según reportes adicionales.

La Administración Federal de Aviación (FAA) había emitido previamente advertencias a las aeronaves de EUA para que extremaran precauciones al volar cerca del espacio aéreo venezolano debido a la creciente actividad militar y los riesgos asociados para la navegación aérea, según reportes de WCJB.