Advierten que ICE obtiene información de itinerarios de vuelo para arrestar a migrantes antes de abordar

Un reportaje de The New York Times reveló que la Administración de Donald Trump en Estados Unidos ha implementado un sistema mediante el cual los datos de todos los pasajeros aéreos son compartidos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el diario, esta estrategia permite que los agentes migratorios identifiquen y detengan a migrantes con órdenes de deportación antes de que aborden sus vuelos, acelerando su expulsión del país.

El acuerdo, en vigor desde marzo según NYT, implica que los agentes pueden acceder a información sobre el vuelo específico que tomará un pasajero con orden de expulsión. Esto fue clave en casos como el de Any Lucía López Belloza, de 19 años, detenida en el aeropuerto Logan de Boston el 20 de noviembre y deportada a Honduras dos días después, justo cuando planeaba visitar a su familia en Texas por el Día de Acción de Gracias.

Flown lately? ICE knows!



The Transportation Security Admin (TSA) has been ordered to provide Immigration & Customs Enforcement (ICE) with the names/photos of all air travelers in the US. ICE can now cross-check passengers with deportation databases. Critics warn this could turn… pic.twitter.com/ee0PRM2QeN — Democrats Abroad (@DemsAbroad) December 15, 2025

El diario neoyorquino también comprobó que la expulsión de Marta Brizeyda Renderos Leiva, en octubre en Salt Lake City, se produjo por el mismo mecanismo de intercambio de datos entre la TSA y ICE. Hasta ahora no se conoce el número total de personas afectadas por esta colaboración entre agencias del Departamento de Seguridad Nacional.

Cómo funciona el intercambio de información

La colaboración implica que TSA y ICE compartan datos de pasajeros, originalmente recabados para la seguridad aérea y la detección de terroristas. Ahora, sin embargo, los mismos datos se utilizan para identificar y detener a migrantes antes de que suban al avión.

Los documentos obtenidos por The New York Times revelan que el arresto de López Belloza involucró al Centro de Respuesta de Ejecución del Pacífico, una oficina del ICE en California que envía alertas a agentes de inmigración y solicita la retención de migrantes en cárceles locales.

Organizaciones de defensa de los migrantes han criticado esta práctica, argumentando que intimida a las comunidades y transforma acciones cotidianas, como viajar, en un riesgo de detención. “Nadie debería temer que un viaje familiar termine con ser esposado y deportado”, declaró Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition.

Contexto político y otras medidas de vigilancia

El presidente Trump ha expresado su descontento con el ritmo de las detenciones del ICE, cuya meta es expulsar a un millón de extranjeros durante su primer año de segundo mandato. Para cumplir estos objetivos, el Gobierno ha impulsado intercambios de datos entre agencias federales, incluyendo intentos de colaboración con la Agencia Tributaria (IRS), aunque esa medida ha sido bloqueada por orden judicial.

Los críticos advierten que la práctica de usar datos de pasajeros aéreos envía un mensaje de constante vigilancia a los migrantes y podría sentar un precedente sobre la erosión de derechos que afecta a toda la población. Según Awawdeh, “la erosión de los derechos de los inmigrantes es la señal que anuncia la erosión de todos nuestros derechos”.