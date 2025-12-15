Arrestos de ICE aumentan en citas de trámites migratorios en Estados Unidos

Durante los últimos meses, en Estados Unidos se ha registrado un aumento en las detenciones de inmigrantes por parte de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en inglés) justo cuando se presentaban a sus citas para entrevistas de residencia permanente o ciudadanía.

Un caso reciente que ha generado atención ocurrió con Jair Celis , un inmigrante mexicano detenido minutos antes de su entrevista final para obtener la residencia permanente.

Utah family torn apart after soccer coach father who came to US as a minor is detained by ICE at 'final green card interview' https://t.co/eGJELkOhvP — Daily Mail (@DailyMail) December 8, 2025

El abogado de Celis señaló que llevaba 18 años en Estados Unidos sin antecedentes criminales y que actualmente está solicitando una fianza para que pueda reunirse con su familia antes de Navidad. Este incidente refleja un patrón preocupante en el que ICE realiza detenciones incluso cuando los solicitantes cumplen con todos los requisitos legales y acuden a sus citas programadas.

Este tipo de arrestos se ha documentado en varias oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) en distintos estados, generando alarma entre la comunidad inmigrante. Especialistas legales advierten que estas prácticas pueden tener un efecto disuasorio, desalentando a otros inmigrantes a continuar sus procesos legales por miedo a ser arrestados, de acuerdo con NBC News.

Cómo se realizan las detenciones durante las citas

Los agentes de ICE pueden esperar afuera o incluso ingresar a las salas de entrevista para detener a los solicitantes en cuanto concluyen sus citas.

Estas detenciones afectan incluso a personas sin antecedentes penales que han seguido todos los pasos legales para regular su estatus o naturalizarse.

Los expertos legales señalan que, aunque la ley permite a ICE ejecutar órdenes de arresto, detener a alguien durante un trámite legal representa un cambio significativo en la práctica habitual.

Impacto en solicitantes y recomendaciones

Las detenciones generan temor entre quienes están en proceso de obtener la residencia permanente o la ciudadanía en Estados Unidos.

Abogados de inmigración recomiendan a los solicitantes acudir a sus entrevistas acompañados de un abogado de inmigración, informar a familiares sobre la cita y documentar cualquier interacción con agentes federales. Los defensores de los derechos de los inmigrantes también consideran que estas prácticas tienen un efecto disuasorio sobre quienes buscan ajustar su estatus legal en el país, de acuerdo con reportes.

La comunidad legal y los defensores de derechos humanos insisten en que estas detenciones reflejan un aumento de la presión sobre los inmigrantes que cumplen con todos los requisitos legales, y que es crucial mantener la vigilancia y apoyo para quienes atraviesan estos procesos.