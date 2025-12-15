Alerta por formación de hielo negro en carreteras de EUA

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos advirtieron sobre un pronóstico de hielo negro en distintas regiones del país, una condición peligrosa que suele pasar desapercibida para conductores y peatones, según informó ABC News .

Este fenómeno representa un riesgo significativo durante las mañanas frías de invierno en ciudades como Nueva York, Chicago y Boston, donde las temperaturas matutinas pueden favorecer la formación de hielo negro en carreteras, puentes y aceras.

El hielo negro es una delgada capa de hielo transparente que se confunde con el pavimento seco, ya que adopta el color del asfalto . A diferencia de otras formas de congelación visibles, este tipo de hielo no presenta textura ni brillo evidente, lo que lo hace especialmente "traicionero".

#Weather: Bitterly cold temperatures are causing icy roads, including black ice, Monday morning in the Tri-State Area. Watch @TonySadikuTV's full forecast. https://t.co/SGL27paGqC — CBS New York (@CBSNewYork) December 15, 2025

En EUA, este fenómeno suele aparecer cuando las temperaturas descienden de manera gradual o después de lluvias ligeras. Aunque el clima no parezca extremo, las condiciones pueden ser suficientes para provocar superficies resbaladizas y accidentes inesperados.

¿Cómo se forma el hielo negro?

El hielo negro puede originarse por lluvia ligera que cae sobre una superficie previamente congelada, un fenómeno conocido como lluvia helada. Al ser mínima la acumulación, el hielo permanece casi invisible.

Otra causa común es la niebla en temperaturas bajo cero, que deposita pequeñas cantidades de humedad en el pavimento. Al congelarse lentamente, no se forman burbujas de aire, lo que evita que el hielo sea perceptible.

También puede formarse por humedad residual de la lluvia o del deshielo que no alcanza a evaporarse antes de que la temperatura vuelva a descender. Incluso el vapor del escape de los automóviles puede congelarse y contribuir a la formación de esta capa peligrosa.

Zonas donde se debe extremar la precaución

En Estados Unidos, el hielo negro suele aparecer con mayor frecuencia en zonas sin exposición solar, como túneles, pasos subterráneos y carreteras rodeadas de sombra, donde el pavimento tarda más en calentarse.

Los puentes y pasos elevados representan otro punto crítico, ya que carecen de aislamiento por debajo. Esto provoca que se enfríen más rápido que las carreteras comunes, incluso cuando la temperatura ambiente supera los 32 grados.

Además, las calles secundarias con poco tránsito y que no han sido tratadas con sal o productos anticongelantes presentan mayor riesgo. Fuera de las carreteras, la mayoría de los incidentes relacionados con hielo negro ocurren en aceras, entradas de autos y escaleras, donde la apariencia del suelo puede engañar y provocar caídas.